El DHS celebra el fin del TPS: Los venezolanos “ya pueden volver a casa con esperanza” tras la caída de Maduro

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este domingo, en un mensaje que mezcla tono triunfalista y sarcasmo, el fin efectivo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, asegurando que “ahora pueden regresar a casa con esperanza para su país”.

El tuit, publicado desde la cuenta oficial del DHS y firmado por Tricia McLaughlin, portavoz principal del DHS, celebró la “estabilidad” que —según la administración Trump— ha traído la captura de Nicolás Maduro y el control político de Washington sobre Venezuela.

“El presidente Trump está trayendo estabilidad a Venezuela. (…) Ahora pueden regresar a casa, a un país que aman”, indicó el comunicado.

El mensaje cierra el círculo de una política que se remonta a septiembre de 2025, cuando el DHS ya había anunciado la cancelación del TPS otorgado en 2021.

La medida, que afecta a más de 500,000 migrantes venezolanos, había quedado suspendida por una orden judicial, pero la caída de Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina bajo supervisión estadounidense cambiaron el contexto político.

El tono del anuncio deja entrever una lectura ideológica más que humanitaria. “La gran noticia”, dijo Noem, es que los beneficiarios del TPS “pueden regresar”. No mencionó, sin embargo, que buena parte de ellos huyó de la represión chavista, de la crisis económica o de la falta de servicios básicos.

La medida simboliza una nueva etapa en la doctrina migratoria del trumpismo: la política exterior como pretexto para promover los retornos de inmigrantes.

La caída de Maduro es presentada como una “misión cumplida”, y el levantamiento del amparo migratorio se convierte en un trofeo político que busca demostrar que la intervención militar y el control estadounidense sobre Venezuela tienen consecuencias tangibles.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos advierten que el país sigue bajo tensiones internas y con un escenario de incertidumbre institucional.

Organizaciones de defensa de migrantes advierten que, pese al discurso optimista del DHS, Venezuela sigue enfrentando un escenario de inestabilidad. Diversos analistas coinciden en que presentar el retorno de miles de exiliados como un acto de esperanza ‘distorsiona la realidad sobre el terreno’ y puede poner vidas en riesgo.

En la práctica, más que una medida administrativa, el anuncio del DHS parece un mensaje de victoria política: el fin del TPS como símbolo del “nuevo orden” hemisférico que la Casa Blanca dice estar construyendo.

El uso de un tono casi celebratorio en comunicaciones oficiales, como la del DHS sobre el TPS, no es un hecho aislado en la administración Trump.

Desde el inicio de su segundo mandato, varias acciones y mensajes oficiales han adoptado un estilo más directo, provocador y mediático, que algunos analistas han interpretado como parte de una estrategia deliberada para apropiarse del relato público y neutralizar críticas.

El carácter triunfalista del tuit del DHS encaja en esa misma línea: convierte decisiones administrativas complejas en mensajes simplificados y emocionalmente cargados, lo que apunta a una política exterior que busca no solo resultados prácticos, sino impacto mediático y resonancia política doméstica.