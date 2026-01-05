En medio del revuelo internacional por la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba, una cubana protagonizó uno de los momentos más comentados de TikTok. La joven decidió bromear con su madre diciéndole que “Trump iba para Cuba”, y la respuesta de la mujer no tardó en hacerse viral.
“Mira, no me jodas, y acaba de arreglar mis papeles”, se le escucha decir a la madre con un tono tan serio como desesperado. “Que venga Trump o no venga Trump, y sin el bombardeo yo me muero. Llámale a la abogada el lunes, pregúntale por el turnito, que yo estoy loca por levantar el vuelo de aquí. No te hagas la graciosa”, remata, dejando claro que su prioridad no es la política, sino irse del país cuanto antes.
El video, publicado por la usuaria cubana La Chiki (@lachikidecuba en TikTok), acumuló miles de reproducciones en pocas horas y se llenó de comentarios que convirtieron el “turnito” en la frase más repetida del día. “Ella sí es clara con lo que quiere”, escribió una usuaria, mientras otra bromeó: “Sácala de allá lo más rápido que puedas”.
Aunque el video se compartió en tono de humor, muchos usuarios también vieron en las palabras de la madre una muestra del cansancio que se vive en Cuba. “Esto no es solo un chiste, es la realidad de miles que sueñan con irse”, escribió un internauta. Otros simplemente se identificaron con el momento: “Así mismo está la mía, contando los días para irse”.
En redes, el clip se convirtió en una especie de catarsis colectiva. Entre risas y frases repetidas como memes, la escena dejó claro que, más allá de la política o las promesas, lo que muchos cubanos desean es lo mismo que la madre del video: “levantar el vuelo, y cuanto antes mejor”.
Preguntas frecuentes sobre el video viral de la madre cubana y la situación actual en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se hizo viral el video de la madre cubana en TikTok?
El video se hizo viral porque refleja el deseo desesperado de muchos cubanos de abandonar la isla debido a las difíciles condiciones de vida. La respuesta de la madre, pidiendo que se agilicen sus trámites para salir del país, resonó con miles de personas en redes sociales que comparten ese anhelo.
¿Cómo ha influido la captura de Nicolás Maduro en la situación política de Cuba?
La captura de Maduro ha generado un sentimiento de incertidumbre en Cuba, ya que Venezuela ha sido un aliado clave del régimen cubano. La caída de Maduro podría afectar el apoyo económico y político que Cuba recibe, lo que ha aumentado las especulaciones sobre un cambio en el panorama político cubano.
¿Qué opinan los cubanos sobre la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Cuba?
Las opiniones están divididas. Algunos ven en la intervención de Estados Unidos una esperanza para terminar con el régimen socialista cubano, mientras que otros temen que una intervención militar pueda causar sufrimiento adicional al pueblo cubano. Este tema ha generado un amplio debate en redes sociales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.