En medio del revuelo internacional por la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba, una cubana protagonizó uno de los momentos más comentados de TikTok. La joven decidió bromear con su madre diciéndole que “Trump iba para Cuba”, y la respuesta de la mujer no tardó en hacerse viral.

“Mira, no me jodas, y acaba de arreglar mis papeles”, se le escucha decir a la madre con un tono tan serio como desesperado. “Que venga Trump o no venga Trump, y sin el bombardeo yo me muero. Llámale a la abogada el lunes, pregúntale por el turnito, que yo estoy loca por levantar el vuelo de aquí. No te hagas la graciosa”, remata, dejando claro que su prioridad no es la política, sino irse del país cuanto antes.

El video, publicado por la usuaria cubana La Chiki (@lachikidecuba en TikTok), acumuló miles de reproducciones en pocas horas y se llenó de comentarios que convirtieron el “turnito” en la frase más repetida del día. “Ella sí es clara con lo que quiere”, escribió una usuaria, mientras otra bromeó: “Sácala de allá lo más rápido que puedas”.

Aunque el video se compartió en tono de humor, muchos usuarios también vieron en las palabras de la madre una muestra del cansancio que se vive en Cuba. “Esto no es solo un chiste, es la realidad de miles que sueñan con irse”, escribió un internauta. Otros simplemente se identificaron con el momento: “Así mismo está la mía, contando los días para irse”.

En redes, el clip se convirtió en una especie de catarsis colectiva. Entre risas y frases repetidas como memes, la escena dejó claro que, más allá de la política o las promesas, lo que muchos cubanos desean es lo mismo que la madre del video: “levantar el vuelo, y cuanto antes mejor”.