Régimen decreta duelo nacional por los 32 escoltas cubanos muertos en la captura de Maduro

El gobernante Miguel Díaz-Canel decretó este sábado dos días de duelo nacional en Cuba por la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante la operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero de 2026.

El Decreto Presidencial 1147, firmado en el Palacio de la Revolución y publicado en la Gaceta Oficial, dispone que el duelo se extienda desde las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta la medianoche del 6 de enero, periodo durante el cual la bandera ondeará a media asta en edificios públicos e instituciones militares, y quedarán suspendidos todos los espectáculos y actividades festivas en el país.

“Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que, durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señala el texto del decreto.

Según el decreto, los fallecidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el ministerio del Interior (MININT), “a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. Díaz-Canel destacó su “actuación heroica” y afirmó que los caídos “supieron poner en alto el sentir solidario de millones de compatriotas”.

El MININT había confirmado horas antes la cifra de muertos, calificando el ataque estadounidense como un “acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”. La institución informó que los familiares de los fallecidos fueron notificados y recibieron las condolencias del general de Ejército Raúl Castro Ruz, de Díaz-Canel y de las jefaturas militares cubanas.

La declaración oficial llega en medio de un clima de tensión regional sin precedentes, tras la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por tropas estadounidenses. Fuentes en Washington señalaron que entre los muertos se encontraban miembros de la escolta cubana que protegía al líder chavista, un cuerpo operativo desplegado en Venezuela desde hace más de una década.

El decreto de duelo nacional busca proyectar una imagen de unidad y resistencia en momentos en que Cuba enfrenta una profunda crisis económica y la pérdida de su principal aliado político y energético.

El documento concluye ordenando a los ministros de las FAR, el MININT y Relaciones Exteriores garantizar su cumplimiento, subrayando el carácter solemne del homenaje a los 32 cubanos “caídos en el cumplimiento de su deber internacionalista”.