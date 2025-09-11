Accidente de tránsito en Sancti Spíritus deja un fallecido

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes 9 de septiembre en la carretera que une Jatibonico con Sancti Spíritus, rumbo al Hotel Zaza, dejó como saldo la muerte de Jorge Luis Díaz.
El usuario Alexander Ríos Cruz dio a conocer la lamentable noticia en la red social Facebook y expuso su pesar por el adiós de un hombre muy querido en el pueblo, recordado por sus apodos y su carácter cercano y popular.
En la publicación no se ofrecieron detalles sobre cómo ocurrió el accidente, ni las circunstancias en que perdió la vida quien cariñosamente apodan “Titi”.
Este propio miércoles, una persona resultó gravemente herida este martes tras un accidente ocurrido en la avenida de Boyeros, en La Habana, según reportes ciudadanos compartidos en redes sociales.
El pasado lunes, un incidente en Guantánamo dejó ocho lesionados, siete adultos y un menor, cuando el auto en que viajaban rumbo al sur sufrió la rotura de la barra de dirección y perdió el control.
Según reportes del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, el centro activó el protocolo de accidente masivo para atender a los heridos. Todos fueron clasificados en “código verde”, lo que significa que las lesiones no comprometían sus vidas y no fue necesario el ingreso hospitalario.
El hecho ocurrió apenas unos días después de que un trágico accidente en el municipio Niceto Pérez costara la vida a una joven de 22 años, identificada por usuarios en redes sociales como Yeni Sarmiento, y dejara en estado crítico a su acompañante.
Ambos viajaban en una pequeña motocicleta eléctrica que fue embestida violentamente por un ómnibus, tras una maniobra brusca provocada por la irrupción de una carreta de bueyes en la vía, según informó la página Miguel Noticias en Facebook.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito en Sancti Spíritus?
El accidente de tránsito en Sancti Spíritus resultó en la muerte de Jorge Luis Díaz, conocido como "Titi". Ocurrió en la carretera entre Jatibonico y Sancti Spíritus, rumbo al Hotel Zaza. No se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente.
¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes de tránsito en Cuba?
En Cuba, las causas más comunes de accidentes de tránsito incluyen el factor humano, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de atención al volante y el irrespeto al derecho de vía. Además, el mal estado de las carreteras y la escasa señalización contribuyen significativamente al riesgo de accidentes.
¿Cómo afecta la infraestructura vial a la seguridad en las carreteras cubanas?
La infraestructura vial deficiente en Cuba, caracterizada por carreteras en mal estado y falta de señalización, incrementa el riesgo de accidentes. La coexistencia de diferentes tipos de vehículos, como ómnibus, motocicletas, bicicletas y carretas de tracción animal, sin medidas adecuadas de seguridad, también contribuye a la inseguridad vial.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Actualmente, no se han implementado políticas públicas efectivas para mejorar significativamente la seguridad vial en Cuba. La falta de mantenimiento en las carreteras y la escasez de recursos para la fiscalización técnica de vehículos continúan siendo desafíos importantes. Se necesita una intervención urgente para reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las vías.
