Accidente de tránsito en Sancti Spíritus deja un fallecido

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes 9 de septiembre en la carretera que une Jatibonico con Sancti Spíritus, rumbo al Hotel Zaza, dejó como saldo la muerte de Jorge Luis Díaz.

El usuario Alexander Ríos Cruz dio a conocer la lamentable noticia en la red social Facebook y expuso su pesar por el adiós de un hombre muy querido en el pueblo, recordado por sus apodos y su carácter cercano y popular.

Publicación de Facebook/Alexander Ríos Cruz

En la publicación no se ofrecieron detalles sobre cómo ocurrió el accidente, ni las circunstancias en que perdió la vida quien cariñosamente apodan “Titi”.

Este propio miércoles, una persona resultó gravemente herida este martes tras un accidente ocurrido en la avenida de Boyeros, en La Habana, según reportes ciudadanos compartidos en redes sociales.

El pasado lunes, un incidente en Guantánamo dejó ocho lesionados, siete adultos y un menor, cuando el auto en que viajaban rumbo al sur sufrió la rotura de la barra de dirección y perdió el control.

Según reportes del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, el centro activó el protocolo de accidente masivo para atender a los heridos. Todos fueron clasificados en “código verde”, lo que significa que las lesiones no comprometían sus vidas y no fue necesario el ingreso hospitalario.

El hecho ocurrió apenas unos días después de que un trágico accidente en el municipio Niceto Pérez costara la vida a una joven de 22 años, identificada por usuarios en redes sociales como Yeni Sarmiento, y dejara en estado crítico a su acompañante.

Ambos viajaban en una pequeña motocicleta eléctrica que fue embestida violentamente por un ómnibus, tras una maniobra brusca provocada por la irrupción de una carreta de bueyes en la vía, según informó la página Miguel Noticias en Facebook.

