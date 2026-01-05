Suiza congela los bienes de Nicolás Maduro tras su captura por EE.UU.

Ver más

El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos financieros que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su entorno puedan tener en territorio suizo, tras su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

El gobierno suizo explicó en un comunicado oficial desde Berna que la medida busca “evitar la salida de fondos posiblemente obtenidos de forma ilícita”, y subrayó que esta decisión no afecta a los actuales miembros del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

“Si en futuros procesos judiciales se demuestra que los fondos fueron adquiridos ilegalmente, Suiza se compromete a garantizar que beneficien al pueblo venezolano”, indicó el texto, recordando que la medida se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 bajo la Ley de Embargos.

El Consejo Federal justificó su decisión en el marco de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente (FIAA), que permite congelar de manera preventiva bienes pertenecientes a exgobernantes derrocados o bajo investigación por corrupción. La congelación entra en vigor de forma inmediata y tendrá una duración inicial de cuatro años.

No es la primera vez que Suiza adopta medidas de este tipo: desde 2018 ha participado en investigaciones sobre fondos venezolanos presuntamente desviados y relacionados con la empresa estatal PDVSA (Petróleo de Venezuela S.A.), dentro del marco de cooperación judicial internacional.

Berna también hizo un llamado a la calma y el respeto del derecho internacional, reiterando su oposición al uso de la fuerza y su disposición a actuar como mediador. “La situación es volátil y varios escenarios son posibles en los próximos días y semanas”, advirtió el comunicado.

Con esta decisión, Suiza se convierte en el primer país europeo en actuar sobre los bienes personales de Maduro tras su detención, marcando una nueva fase en la presión internacional sobre el entorno del exmandatario venezolano.