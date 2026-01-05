Suiza congela los bienes de Nicolás Maduro tras su captura por EE.UU.

Suiza congeló los activos de Maduro con efecto inmediato, buscando evitar la fuga de fondos ilícitos. “Si en procesos judiciales se demuestra que los fondos fueron adquiridos ilegalmente, Suiza se compromete a garantizar que beneficien al pueblo venezolano”, indicó el comunicado de las autoridades helvéticas.

Lunes, 5 Enero, 2026 - 11:44

Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial Foto © CiberCuba / Sora
Ver más

El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos financieros que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su entorno puedan tener en territorio suizo, tras su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

El gobierno suizo explicó en un comunicado oficial desde Berna que la medida busca “evitar la salida de fondos posiblemente obtenidos de forma ilícita”, y subrayó que esta decisión no afecta a los actuales miembros del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

Si en futuros procesos judiciales se demuestra que los fondos fueron adquiridos ilegalmente, Suiza se compromete a garantizar que beneficien al pueblo venezolano”, indicó el texto, recordando que la medida se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 bajo la Ley de Embargos.

El Consejo Federal justificó su decisión en el marco de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente (FIAA), que permite congelar de manera preventiva bienes pertenecientes a exgobernantes derrocados o bajo investigación por corrupción. La congelación entra en vigor de forma inmediata y tendrá una duración inicial de cuatro años.

No es la primera vez que Suiza adopta medidas de este tipo: desde 2018 ha participado en investigaciones sobre fondos venezolanos presuntamente desviados y relacionados con la empresa estatal PDVSA (Petróleo de Venezuela S.A.), dentro del marco de cooperación judicial internacional.

Berna también hizo un llamado a la calma y el respeto del derecho internacional, reiterando su oposición al uso de la fuerza y su disposición a actuar como mediador. “La situación es volátil y varios escenarios son posibles en los próximos días y semanas”, advirtió el comunicado.

Lo más leído hoy:

Con esta decisión, Suiza se convierte en el primer país europeo en actuar sobre los bienes personales de Maduro tras su detención, marcando una nueva fase en la presión internacional sobre el entorno del exmandatario venezolano.

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Nicolás Maduro
Suiza
Bancos
Corrupción
Ataque EE.UU. a Venezuela
Departamento de Justicia
Justicia Americana
Investigación
PDVSA
Narcotráfico
Tráfico de drogas
Cárteles de la droga
Administración Trump
Internacionales
Videos
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Lunes, 05 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada