Dólar y euro suben en Cuba mientras el mercado informal responde a la tensión tras la captura de Maduro

El dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) repuntaron este lunes en el mercado informal cubano, en una jornada marcada por la tensión regional y el nerviosismo económico tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Según el observatorio independiente elTOQUE, el dólar se cotiza hoy a 445 pesos cubanos (CUP), cinco más que el domingo, mientras el euro sube a 485 CUP, en un salto de igual proporción.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 5 Enero, 2026 - 07:06

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 485 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Idéntico comportamiento tuvo la Moneda Libremente Convertible (MLC), que alcanzó este lunes los 400 CUP, tras saltar cinco puntos en relación con la víspera. Las tres divisas acumulan una tendencia al alza que refleja el deterioro de la confianza en el peso cubano (CUP).

Evolución de la tasa de cambio

Los gráficos confirman el repunte del dólar y el euro

Los datos de evolución mensual del tipo de cambio muestran que tanto el dólar como el euro venían de una etapa de estabilidad relativa durante la segunda quincena de diciembre, pero a partir del 2 de enero comenzaron a remontar con fuerza, coincidiendo con los hechos políticos en Venezuela.

En el caso del dólar, el gráfico evidencia un descenso progresivo desde 450 CUP a mediados de diciembre hasta un piso de 435 CUP hacia fin de mes, para luego revertir la tendencia y recuperar terreno rápidamente hasta los 445 CUP actuales, su punto más alto en tres semanas.

El euro siguió una trayectoria similar: se mantuvo estable alrededor de 480 CUP durante casi todo diciembre, con un leve retroceso previo a las fiestas, y a partir del 3 de enero comenzó su recuperación, alcanzando este lunes 485 CUP, su valor máximo desde principios de mes.

La MLC, por su parte, muestra un comportamiento distinto: tras una subida vertiginosa a finales de diciembre, cuando pasó de 280 a más de 400 CUP en solo diez días, se ha mantenido relativamente estable, lo que sugiere un proceso de ajuste luego de su pico histórico.

En conjunto, los gráficos elaborados por CiberCuba con datos de elTOQUE revelan una reversión de la tendencia bajista de las divisas en el mercado informal y el inicio de un nuevo ciclo de apreciación frente al CUP, en paralelo al recrudecimiento del contexto político regional.

El impacto de la crisis venezolana en la percepción cubana

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, ha sacudido la política latinoamericana y ha tenido un efecto inmediato en la economía cubana.

La estrecha alianza entre La Habana y Caracas —fundamentada en el intercambio de petróleo por servicios médicos y seguridad— está en riesgo, y los cubanos lo perciben como una amenaza directa a su ya deteriorada estabilidad interna.

“Cada vez que se rompe un eslabón de apoyo externo, el peso cubano pierde valor”, comentó un analista económico desde La Habana. “La incertidumbre geopolítica provoca que la población busque refugio en el dólar y el euro, y eso alimenta la presión sobre las tasas informales.”

Un peso debilitado por la política y la desconfianza

Con el dólar a 445 CUP y el euro a 485 CUP, el peso cubano entra en un nuevo ciclo de depreciación. La llamada tasa flotante oficial del Banco Central no logra estabilizar el mercado, mientras los precios suben y el acceso a divisas formales sigue restringido.

El episodio venezolano ha actuado como detonante, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: una economía sin liquidez, sin transparencia y sin confianza.

En la calle, los cubanos ya lo resumen en una frase que se repite en redes: “Cuando tiemblan en Caracas, el peso se desploma en La Habana.”