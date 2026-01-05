Maduro y Cilia Flores contratan abogados de alto perfil en EE.UU.: Uno defendió a Assange y otro fue fiscal federal

Vídeos relacionados:

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este lunes ante un tribunal federal de Manhattan escoltados por agentes estadounidenses y bajo una atención mediática inédita. Horas antes de la audiencia inicial, ambos formalizaron la contratación de abogados de alto perfil en Estados Unidos, una señal clara de que la batalla judicial será tan dura como política.

Maduro eligió a Barry J. Pollack, un veterano penalista con 35 años de experiencia en casos federales complejos, conocido internacionalmente por haber sido el principal defensor de Julian Assange.

Pollack fue una figura clave en el acuerdo que permitió la salida del fundador de WikiLeaks tras más de una década de litigio, un antecedente que ahora pesa en un proceso donde el líder venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Cilia Flores, por su parte, será representada por Mark E. Donnelly, exfiscal federal del Distrito Sur de Texas, una de las jurisdicciones más activas de Estados Unidos en casos de narcotráfico y crimen organizado.

Donnelly, hoy socio de una firma boutique en Houston, conoce el sistema judicial desde dentro y acumula más de dos décadas negociando acuerdos con fiscales federales. Su solicitud de admisión especial para litigar en Nueva York fue presentada este lunes ante la corte.

De acuerdo a reportes de prensa, la escena frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan fue tensa. Manifestantes a favor y en contra de la captura se congregaron desde temprano, algunos denunciando lo que califican como un “secuestro ilegal”, otros respaldando la operación estadounidense que llevó a la detención de la pareja en Caracas.

Maduro fue visto llegando al helipuerto del sur de Manhattan y trasladado bajo fuerte custodia al juzgado, mientras Flores permanecía detenida en el MDC-Brooklyn.

Según la acusación formal, Maduro y Flores figuran entre seis imputados por haber conspirado durante 25 años con redes de narcotraficantes. El dictador venezolano ha negado reiteradamente todas las acusaciones, pero ahora enfrenta el proceso más delicado de su carrera política, lejos del poder y ante un sistema judicial que conoce poco de discursos ideológicos y mucho de pruebas.

El caso ha desatado una tormenta política regional. El presidente Donald Trump, tras la captura de Maduro, confirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela por un período indefinido, declaraciones que han generado alarma incluso dentro del propio país.

En Caracas, el Tribunal Supremo calificó la captura como un “secuestro” y juramentó a Delcy Rodríguez como líder interina, mientras prometía resistir lo que llamó una agresión extranjera.