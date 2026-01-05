Agrede a su pareja y amenaza a policías con “la maldición de sus santos”: Así fue detenido un cubano en México

Vídeos relacionados:
Un episodio de violencia doméstica ocurrido en la Ciudad de México terminó con la detención de un ciudadano cubano que, además de atacar con un cuchillo a su pareja, intentó intimidar a los policías con una amenaza cargada de referencias religiosas.
El hecho se registró en la alcaldía Xochimilco y generó atención por el uso de expresiones vinculadas a creencias afrocubanas, sin que ello evitara la intervención de las autoridades.
De acuerdo con Diario Milenio, el hombre, identificado como Antonio “N”, fue arrestado luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieran a un llamado de auxilio tras escuchar los gritos de la víctima dentro de una vivienda.
Al intentar ingresar al domicilio, el agresor advirtió a los uniformados que, si entraban, “les caería la maldición de sus santos”, una amenaza que no surtió efecto y permitió a los agentes controlar la situación y proceder a su detención.
En el interior del inmueble, los policías localizaron un altar con diversos objetos rituales, descritos por el medio mexicano como vinculados a la Santa Muerte y a prácticas de origen afrocubano como la santería o el Palo Monte.
Entre los elementos hallados había veladoras, bebidas alcohólicas y recipientes ceremoniales. Las autoridades aclararon que el hallazgo forma parte de la investigación, sin que ello implique por sí mismo un delito ni una criminalización de las creencias religiosas.
La mujer, que presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante, recibió atención médica tras la agresión.
La Prensa precisó que la víctima, de 35 años, sufrió al menos tres lesiones en la muñeca, el hombro y el cuello, por lo que fue trasladada a un hospital.
El detenido, de 38 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
El caso pone el foco en un problema recurrente y sensible como es la violencia de género, incluso en contextos migratorios donde muchas parejas enfrentan tensiones adicionales lejos de su país de origen.
Las autoridades mexicanas investigan los hechos mientras la víctima recibe atención, en un recordatorio de que ninguna creencia, identidad nacional o referencia espiritual puede justificar la agresión ni colocarse por encima de la ley.
