Detienen a ciudadano cubano por robo en Puebla, México

Vídeos relacionados:

Un joven de nacionalidad cubana fue sorprendido mientras robaba en un supermercado en el municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla, México, y detenido por la policía, según reportes de la prensa local.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo arrestó a Félix “N”, de 20 años, por el delito de robo en flagrancia, cometido en una sucursal de la cadena comercial Chedraui.

Empleados del establecimiento descubrieron al hombre cuando sustraía mercancía y notificaron de inmediato a los agentes policiales.

Captura de Facebook/Puebla Roja Oficial

Tras su detención, el supermercado no formalizó la denuncia contra el sospechoso. Las autoridades informaron que, como el individuo ingresó al país de manera irregular, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargará del procedimiento legal correspondiente para su repatriación.

Según los reportes, Félix “N” está viviendo en México desde hace alrededor de dos años y habría trabajado como mesero en un centro nocturno en el estado de Hidalgo, antes de trasladarse recientemente a Puebla.

Lo más leído hoy:

El gobierno de Cuautlancingo advirtió que trabaja de conjunto con el INM para detectar a personas extranjeras en situación migratoria irregular que cometan delitos en el municipio.