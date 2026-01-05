Abogado de Maduro dice que no pedirá fianza “por ahora” mientras avanza el proceso judicial

Vídeos relacionados:

Ver más

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyeron este lunes su primera comparecencia ante la justicia estadounidense tras declararse no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, informó la agencia EFE.

El dictador venezolano, trasladado bajo custodia junto a su esposa, compareció ante un tribunal federal en una escena inédita que marcó un punto de quiebre simbólico para el poder que durante años ejerció desde Caracas.

Durante la audiencia, su abogado, Barry Pollack, afirmó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza para Maduro, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, según recogió EFE.

La decisión de no pedir fianza en esta etapa inicial sugiere una estrategia legal cautelosa mientras el caso comienza a tomar forma en los tribunales estadounidenses. La defensa opta por ganar tiempo en un proceso que, por su carga política y judicial, trasciende lo estrictamente legal.

De acuerdo con información de Reuters, Maduro enfrenta cuatro cargos penales que incluyen acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra, entre ellas ametralladoras y dispositivos destructivos. Cilia Flores, figura clave del poder venezolano y esposa del mandatario, también se declaró no culpable.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, una fecha que ya genera expectativa tanto dentro como fuera de Venezuela, especialmente entre comunidades de migrantes y exiliados que ven en este proceso un episodio impensable hace apenas unos años.

Lo más leído hoy:

Más allá de los tecnicismos judiciales, la imagen de Maduro ante un tribunal en Nueva York golpea directamente la narrativa de poder construida por el chavismo durante décadas y reaviva el debate sobre la impunidad, la justicia internacional y el futuro político de Venezuela.