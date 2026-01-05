Abogado de Maduro dice que no pedirá fianza “por ahora” mientras avanza el proceso judicial

Vídeos relacionados:
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyeron este lunes su primera comparecencia ante la justicia estadounidense tras declararse no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, informó la agencia EFE.
El dictador venezolano, trasladado bajo custodia junto a su esposa, compareció ante un tribunal federal en una escena inédita que marcó un punto de quiebre simbólico para el poder que durante años ejerció desde Caracas.
Durante la audiencia, su abogado, Barry Pollack, afirmó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza para Maduro, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, según recogió EFE.
La decisión de no pedir fianza en esta etapa inicial sugiere una estrategia legal cautelosa mientras el caso comienza a tomar forma en los tribunales estadounidenses. La defensa opta por ganar tiempo en un proceso que, por su carga política y judicial, trasciende lo estrictamente legal.
De acuerdo con información de Reuters, Maduro enfrenta cuatro cargos penales que incluyen acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra, entre ellas ametralladoras y dispositivos destructivos. Cilia Flores, figura clave del poder venezolano y esposa del mandatario, también se declaró no culpable.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, una fecha que ya genera expectativa tanto dentro como fuera de Venezuela, especialmente entre comunidades de migrantes y exiliados que ven en este proceso un episodio impensable hace apenas unos años.
Más allá de los tecnicismos judiciales, la imagen de Maduro ante un tribunal en Nueva York golpea directamente la narrativa de poder construida por el chavismo durante décadas y reaviva el debate sobre la impunidad, la justicia internacional y el futuro político de Venezuela.
Preguntas frecuentes sobre el proceso judicial de Nicolás Maduro en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, entre otros delitos. Estos cargos están relacionados con su presunta participación en una red de narcotráfico protegida por el Estado venezolano, que habría operado durante décadas.
¿Por qué el abogado de Maduro no solicitó fianza?
El abogado de Maduro, Barry Pollack, decidió no solicitar la fianza en este momento como parte de una estrategia legal cautelosa mientras el caso se desarrolla en los tribunales estadounidenses. Esta decisión busca ganar tiempo y evaluar mejor las opciones legales disponibles.
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado en Caracas durante una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos. La captura se realizó en una operación nocturna que incluyó explosiones en varias regiones de Venezuela y culminó con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
¿Qué significa este proceso judicial para el futuro político de Venezuela?
El proceso judicial contra Maduro en Estados Unidos marca un punto de quiebre simbólico y político para Venezuela. Reaviva el debate sobre la impunidad y la justicia internacional, y podría influir en el futuro político del país, especialmente en el contexto de una posible transición política y de seguridad en Venezuela.
