El hijo de Maduro respalda a Delcy Rodríguez y defiende a su padre ante la Asamblea Nacional

Ver más

En medio de una jornada cargada de tensión política y simbolismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, salió en defensa de su padre y cerró filas con Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional.

El diputado expresó su “apoyo incondicional” a Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada del país, luego de la captura de Maduro Moros por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, y cuya ratificación se esperaba en el Parlamento.

Al finalizar su intervención, envió un mensaje directo al mandatario venezolano: “La patria está en buenas manos”, una frase que refuerza la narrativa de continuidad del poder en el círculo más cercano del chavismo, según reportó El País.

Durante la apertura de la Asamblea Nacional, Maduro Guerra centró buena parte de su discurso en la defensa de su padre frente a la justicia estadounidense. Aseguró que el derecho internacional “existe para frenar imperios” y denunció lo que calificó como un desafío histórico tras la actuación de Estados Unidos.

En una comparación cargada de simbolismo, afirmó: “Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, subrayando además la herencia política que vincula a Nicolás Maduro con Hugo Chávez, de acuerdo con el mismo medio.

La intervención tuvo también un fuerte componente religioso y emocional. “Tengo la plena fe, como creyente de Dios, que más temprano que tarde estarán con nosotros. Seremos testigos de ese regreso”, dijo el diputado, apelando a la esperanza y a la idea de resistencia frente a lo que considera una agresión externa.

Lo más leído hoy:

En esa misma línea, Maduro Guerra afirmó que la situación de Venezuela no puede verse como un conflicto político convencional. Desde el Parlamento, sostuvo que “defender a Venezuela hoy es defender el derecho de todos los pueblos a existir con dignidad”, y advirtió que, si se normaliza la detención de un jefe de Estado, “ningún país está a salvo”. “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse”, declaró, según recogió CNN Chile.

El hijo del dictador venezolano insistió en humanizar la figura de su padre, al señalar que el derecho internacional no protege cargos ni símbolos, sino personas. “Un presidente no deja de ser padre, abuelo y ciudadano por ejercer la soberanía de su pueblo”, afirmó, en un intento por conectar el conflicto político con una dimensión más íntima y familiar.

De los 285 parlamentarios que integran la Asamblea, 256 son afines al chavismo, lo que garantiza al oficialismo el control total del órgano legislativo, en momentos en que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal de Nueva York.

Durante la sesión, el hijo de Maduro también propuso a Jorge Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional, consolidando aún más el control político del chavismo en el Legislativo.