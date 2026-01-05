El hijo de Maduro respalda a Delcy Rodríguez y defiende a su padre ante la Asamblea Nacional

En medio de una jornada cargada de tensión política y simbolismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, salió en defensa de su padre y cerró filas con Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional.
El diputado expresó su “apoyo incondicional” a Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada del país, luego de la captura de Maduro Moros por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, y cuya ratificación se esperaba en el Parlamento.
Al finalizar su intervención, envió un mensaje directo al mandatario venezolano: “La patria está en buenas manos”, una frase que refuerza la narrativa de continuidad del poder en el círculo más cercano del chavismo, según reportó El País.
Durante la apertura de la Asamblea Nacional, Maduro Guerra centró buena parte de su discurso en la defensa de su padre frente a la justicia estadounidense. Aseguró que el derecho internacional “existe para frenar imperios” y denunció lo que calificó como un desafío histórico tras la actuación de Estados Unidos.
En una comparación cargada de simbolismo, afirmó: “Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, subrayando además la herencia política que vincula a Nicolás Maduro con Hugo Chávez, de acuerdo con el mismo medio.
La intervención tuvo también un fuerte componente religioso y emocional. “Tengo la plena fe, como creyente de Dios, que más temprano que tarde estarán con nosotros. Seremos testigos de ese regreso”, dijo el diputado, apelando a la esperanza y a la idea de resistencia frente a lo que considera una agresión externa.
En esa misma línea, Maduro Guerra afirmó que la situación de Venezuela no puede verse como un conflicto político convencional. Desde el Parlamento, sostuvo que “defender a Venezuela hoy es defender el derecho de todos los pueblos a existir con dignidad”, y advirtió que, si se normaliza la detención de un jefe de Estado, “ningún país está a salvo”. “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse”, declaró, según recogió CNN Chile.
El hijo del dictador venezolano insistió en humanizar la figura de su padre, al señalar que el derecho internacional no protege cargos ni símbolos, sino personas. “Un presidente no deja de ser padre, abuelo y ciudadano por ejercer la soberanía de su pueblo”, afirmó, en un intento por conectar el conflicto político con una dimensión más íntima y familiar.
De los 285 parlamentarios que integran la Asamblea, 256 son afines al chavismo, lo que garantiza al oficialismo el control total del órgano legislativo, en momentos en que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal de Nueva York.
Durante la sesión, el hijo de Maduro también propuso a Jorge Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional, consolidando aún más el control político del chavismo en el Legislativo.
Preguntas Frecuentes sobre la Captura de Nicolás Maduro y la Situación Política en Venezuela
¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro por Estados Unidos?
¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro por Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción. La operación militar que llevó a su detención fue parte de un esfuerzo estadounidense para combatir el narcoterrorismo en América Latina, según las declaraciones oficiales de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de EE. UU.
¿Qué papel está desempeñando Delcy Rodríguez en Venezuela tras la captura de Maduro?
Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta interina de Venezuela, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada Nacional. Su gobierno ha manifestado su disposición a dialogar con Estados Unidos bajo el marco de la legalidad internacional, mientras mantiene la narrativa de que Maduro sigue siendo el presidente legítimo.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la captura de Nicolás Maduro?
La comunidad internacional ha tenido reacciones divididas. Estados Unidos y sus aliados han respaldado la captura como un paso hacia la estabilidad en la región. Por otro lado, países aliados de Venezuela, como Cuba, han condenado la detención calificándola de "secuestro" y han manifestado su solidaridad con el régimen de Maduro.
¿Cuál es la situación actual en Venezuela tras la captura de Maduro?
Venezuela se encuentra en un estado de alta tensión política y social tras la captura de Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha llamado a la movilización popular y ha activado el Consejo de Defensa de la Nación. Mientras tanto, hay reportes de concentraciones y llamados a mantenerse organizados, sin que se hayan anunciado protestas masivas oficiales.
