¿Por qué EE.UU. no capturó a Vladimir Padrino ni a Diosdado Cabello?: Esto respondió Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué las fuerzas estadounidenses no capturaron al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ni al ministro del Interior, Diosdado Cabello, durante la operación en la que fue arrestado Nicolás Maduro y su esposa, pese a que ambos funcionarios continúan siendo señalados por Washington como figuras clave del entramado de poder del chavismo.

La explicación surgió durante una entrevista concedida en Miami a la cadena CBS, cuando la periodista cuestionó por qué, si Washington afirma estar desmantelando un régimen narcoterrorista, dejó en libertad a dos altos funcionarios imputados por la justicia estadounidense y con recompensas millonarias por su captura.

Rubio respondió que la duda partía de una premisa equivocada y defendió la decisión como una cuestión estrictamente operativa.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la captura de Maduro ya representó una de las misiones más complejas y arriesgadas ejecutadas por Estados Unidos en años recientes.

Recordó que el exmandatario vivía dentro de la mayor base militar del país y que la operación implicó el aterrizaje de helicópteros, una incursión rápida, la detención del objetivo y la salida del territorio sin bajas estadounidenses, todo en cuestión de minutos.

Rubio calificó como “absurda” la idea de realizar capturas simultáneas en distintos puntos del país, al considerar que ello habría implicado prolongar la operación durante varios días, aumentar exponencialmente el riesgo militar y provocar una reacción internacional aún mayor.

“¿Va a ir y capturar a cinco personas al mismo tiempo?”, cuestionó el secretario, subrayando que Maduro era la máxima prioridad por ser quien se presentaba como presidente de Venezuela.

El funcionario dejó claro que la decisión no implica que Padrino López y Diosdado Cabello hayan dejado de ser buscados por Estados Unidos. Por el contrario, insistió en que el objetivo central de la operación fue neutralizar al principal símbolo del poder ilegítimo en Venezuela y ejecutar una misión que ya de por sí calificó como “audaz, sofisticada y extremadamente complicada”.

Las declaraciones de Rubio se producen en medio de un nuevo escenario político en Venezuela, tras el arresto de Maduro y mientras Washington evalúa su relación con las autoridades que ahora ejercen el control del país.

El secretario de Estado insistió en que Estados Unidos continuará presionando para proteger sus intereses nacionales, combatir el narcotráfico y reducir la influencia de actores como Irán y Cuba en el país sudamericano.

Aunque evitó dar detalles sobre negociaciones diplomáticas en curso, Rubio subrayó que cualquier interlocutor futuro será evaluado por sus acciones y no por promesas públicas, y advirtió que, si no se producen cambios reales, Washington mantendrá distintas formas de presión, incluidas las restricciones en el sector petrolero.