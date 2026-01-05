Represión en Caracas: Detienen a 14 periodistas mientras Delcy Rodríguez asumía la presidencia

Vídeos relacionados:

Ver más

Mientras Delcy Rodríguez juraba este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, en las calles y pasillos del Palacio Legislativo se desarrollaba otra escena, mucho menos solemne y profundamente inquietante, con al menos catorce periodistas y trabajadores de la prensa siendo detenidos en Caracas por fuerzas de seguridad del Estado.

La denuncia fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que alertó que once de los detenidos pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales. Aunque cuatro fueron liberados horas después, al menos diez permanecen detenidos, varios de ellos en situación que el gremio califica como desaparición forzosa.

Las detenciones ocurrieron durante la cobertura de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, el mismo escenario donde Rodríguez asumía el poder tras la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Según el SNTP, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías, una restricción que marcó el inicio de un operativo de control y persecución.

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron al menos a tres comunicadores dentro del propio Palacio Legislativo. Fueron trasladados al comando de la Guardia Nacional ubicado en el recinto y sometidos a revisiones exhaustivas de sus teléfonos celulares.

Los agentes exigieron claves de acceso y revisaron fotografías, contactos, conversaciones privadas, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos e incluso archivos almacenados en la nube.

Lo más leído hoy:

El caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, expuso con claridad la gravedad de estas prácticas. De acuerdo con el SNTP, Álvarez perdió la custodia de su teléfono durante un período en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantenían retenido, antes de ser liberado.

Para el gremio, estos procedimientos no solo vulneran la privacidad y el secreto profesional, sino que refuerzan un patrón de criminalización del ejercicio periodístico en Venezuela.

La jornada, que debía marcar el inicio de una nueva etapa política tras la detención de Maduro, terminó convertida en una demostración de fuerza contra la prensa. Mientras en el hemiciclo se hablaba de paz, dignidad y soberanía, fuera del discurso oficial se multiplicaban las denuncias de censura, intimidación y represión.

En un comunicado difundido ese mismo día, el SNTP advirtió que no es posible hablar de transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y las detenciones arbitrarias.

El sindicato recordó que actualmente al menos 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad y que más de 60 medios continúan bloqueados en internet.

Para muchos venezolanos, dentro y fuera del país, la imagen es contundente: un juramento presidencial transmitido por los medios oficiales y, al mismo tiempo, reporteros detenidos por intentar contar lo que ocurre. Una postal que refuerza la idea de que, incluso en medio de un terremoto político sin precedentes, el control de la información sigue siendo una prioridad para el poder en Caracas.