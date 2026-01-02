Teniente Coronel amenaza a familiares de presos en Cuba: "No pongan esto difícil"

Ver más

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer denunció públicamente un nuevo episodio de abuso y prepotencia dentro del sistema penitenciario del régimen cubano.

En un video compartido en redes sociales, Ferrer expuso a un oficial identificado como el Teniente Coronel Orlando Fernández Fernández (Landy), quien funge como segundo jefe de la Prisión de Canaletas, en la provincia de Ciego de Ávila.

El oficial se negó a recibir las jabas con alimentos que un grupo de mujeres cubanas, presuntamente familiares de los presos, había llevado hasta la prisión para sus seres queridos.

En el video se escucha al militar advirtiendo a las mujeres con tono amenazante: Yo quisiera que ustedes no hagan difícil esto. No sé quién ha pasado jabas antes, pero les estoy diciendo que no las van a pasar. No quiero hacer esto difícil, porque llamo a un patrullero y que se arreglen con ustedes aquí. Tampoco quiero enrarecer la situación de sus familiares dentro (de la prisión).

Las imágenes difundidas por Ferrer reflejan una situación recurrente en los centros penitenciarios de Cuba, donde los familiares de los presos, tanto políticos como comunes, enfrentan constantes restricciones y humillaciones por parte de las autoridades carcelarias.

El opositor responsabilizó al régimen de Miguel Díaz-Canel de permitir este tipo de conductas abusivas, al tiempo que denunció la corrupción imperante dentro del sistema penitenciario.

Los altos oficiales gozan de muchos privilegios en las prisiones y los casos de corrupción se producen en todas las cárceles del país.

Ferrer agregó que por el momento no dispone de información específica sobre las actividades del Teniente Coronel Orlando Fernández Fernández, pero no descarta que más adelante pueda aportar datos sobre presuntas irregularidades en las que esté involucrado.

Muchos de estos oficiales se aprovechan del tráfico de influencias, del acceso a drogas y de otros delitos usando su posición en las prisiones, aseguró el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El video ha generado indignación entre activistas y familiares de presos políticos, quienes denuncian que la represión en las cárceles cubanas se ha intensificado, mientras las autoridades del régimen continúan negando las denuncias de violaciones de derechos humanos.