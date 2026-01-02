Teniente Coronel amenaza a familiares de presos en Cuba: "No pongan esto difícil"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer denunció públicamente un nuevo episodio de abuso y prepotencia dentro del sistema penitenciario del régimen cubano.
En un video compartido en redes sociales, Ferrer expuso a un oficial identificado como el Teniente Coronel Orlando Fernández Fernández (Landy), quien funge como segundo jefe de la Prisión de Canaletas, en la provincia de Ciego de Ávila.
El oficial se negó a recibir las jabas con alimentos que un grupo de mujeres cubanas, presuntamente familiares de los presos, había llevado hasta la prisión para sus seres queridos.
En el video se escucha al militar advirtiendo a las mujeres con tono amenazante: Yo quisiera que ustedes no hagan difícil esto. No sé quién ha pasado jabas antes, pero les estoy diciendo que no las van a pasar. No quiero hacer esto difícil, porque llamo a un patrullero y que se arreglen con ustedes aquí. Tampoco quiero enrarecer la situación de sus familiares dentro (de la prisión).
Las imágenes difundidas por Ferrer reflejan una situación recurrente en los centros penitenciarios de Cuba, donde los familiares de los presos, tanto políticos como comunes, enfrentan constantes restricciones y humillaciones por parte de las autoridades carcelarias.
El opositor responsabilizó al régimen de Miguel Díaz-Canel de permitir este tipo de conductas abusivas, al tiempo que denunció la corrupción imperante dentro del sistema penitenciario.
Los altos oficiales gozan de muchos privilegios en las prisiones y los casos de corrupción se producen en todas las cárceles del país.
Ferrer agregó que por el momento no dispone de información específica sobre las actividades del Teniente Coronel Orlando Fernández Fernández, pero no descarta que más adelante pueda aportar datos sobre presuntas irregularidades en las que esté involucrado.
Muchos de estos oficiales se aprovechan del tráfico de influencias, del acceso a drogas y de otros delitos usando su posición en las prisiones, aseguró el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El video ha generado indignación entre activistas y familiares de presos políticos, quienes denuncian que la represión en las cárceles cubanas se ha intensificado, mientras las autoridades del régimen continúan negando las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre la represión en las cárceles de Cuba y el caso de José Daniel Ferrer
¿Qué incidentes recientes han ocurrido en las cárceles cubanas según José Daniel Ferrer?
José Daniel Ferrer ha denunciado golpizas, torturas y humillaciones constantes en las cárceles cubanas. Según él, tanto presos políticos como comunes son víctimas de malos tratos y condiciones inhumanas. Ferrer, quien ha estado encarcelado en varias ocasiones, ha sido testigo y víctima directa de estos abusos, lo que ha generado indignación internacional y una creciente demanda por su liberación y la de otros presos políticos.
¿Qué rol juega el régimen cubano en las denuncias de violaciones a los derechos humanos en las prisiones?
El régimen cubano es acusado de permitir y perpetuar prácticas abusivas en el sistema penitenciario. Las autoridades del régimen, encabezadas por Miguel Díaz-Canel, son señaladas de ser responsables directas de las condiciones deplorables en las prisiones, así como de las golpizas y torturas. La represión y el abuso de poder por parte de los oficiales es una táctica común para silenciar y controlar a los opositores políticos.
¿Cuál es la situación actual de José Daniel Ferrer y su familia?
José Daniel Ferrer ha sido forzado al exilio en Estados Unidos tras una serie de abusos y torturas en prisión. Su salida fue vista como un destierro más que una liberación voluntaria. Ferrer ha prometido regresar a Cuba para continuar su lucha por la libertad y los derechos humanos. Mientras tanto, su familia ha enfrentado amenazas y acoso constante por parte del régimen, lo que ha exacerbado la situación de tensión y represión en la isla.
¿Qué respuesta ha tenido la comunidad internacional frente a las denuncias de Ferrer?
La comunidad internacional ha mostrado un creciente apoyo a Ferrer y a los derechos humanos en Cuba. Organizaciones como Amnistía Internacional y gobiernos de países como Estados Unidos han exigido la liberación de Ferrer y otros presos políticos. La presión internacional sigue siendo un componente clave en la lucha por la mejora de las condiciones de los derechos humanos en la isla.
