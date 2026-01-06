Fiscal de Venezuela dice que Maduro tiene inmunidad y no puede ser juzgado por EE.UU.

Mientras Nicolás Maduro permanece bajo custodia en Estados Unidos tras una escena que durante años pareció impensable, la Fiscalía venezolana intenta levantar un muro legal y simbólico para desconocer el proceso judicial que se le sigue en Nueva York.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró, en un acto de notificación de un nuevo quinquenio del Parlamento ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, que el mandatario cuenta con inmunidad por su condición de jefe de Estado y que, amparado en la Constitución venezolana y el derecho internacional, no puede ser arrestado ni juzgado por tribunales extranjeros, según la agencia EFE. A su juicio, cualquier proceso fuera del país carece de validez jurídica.

Saab fue más allá y habló de “inmunidad diplomática”, una figura que, según él, protege a Maduro frente a la jurisdicción estadounidense. En declaraciones citadas por CNN en Español, el fiscal exigió la liberación inmediata del gobernante venezolano y pidió al juez federal Alvin K. Hellerstein que se declare sin competencia para llevar el caso.

“Respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando”, reclamó Saab, al tiempo que denunció supuestas violaciones de derechos humanos contra Maduro, su esposa Cilia Flores y el pueblo venezolano.

Las afirmaciones llegan apenas un día después de que Maduro compareciera ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, esposado y custodiado por agentes federales, donde se declaró inocente de los cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína. “Fui capturado, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó ante el juez, en una audiencia que muchos venezolanos y migrantes siguieron con incredulidad y carga simbólica.

Maduro y Flores enfrentan acusaciones graves relacionadas con redes de narcotráfico presuntamente protegidas por estructuras del Estado venezolano. Ambos se declararon inocentes en su primera presentación ante la corte, mientras la Fiscalía estadounidense avanza en un caso que podría extenderse durante meses.

En paralelo, Saab anunció la designación de fiscales para investigar las “decenas” de muertes que, según su versión, ocurrieron durante el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, una ofensiva que culminó con la captura del mandatario y su esposa.

Para algunos expertos legales, el argumento de la inmunidad podría ser esgrimido por la defensa, aunque su aplicación no es automática. El fiscal federal Dick Gregorie, con sede en Miami, reconoció a CNN que la inmunidad diplomática es un recurso posible en Nueva York, pero no garantiza el cierre del caso.