Rusia respalda a Delcy Rodríguez y reconoce su “presidencia encargada” en Venezuela

El gobierno de Rusia expresó este martes su respaldo a Delcy Rodríguez y reconoció oficialmente su juramentación como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En un comunicado emitido por la Cancillería rusa, Moscú afirmó que la asunción de Rodríguez “demuestra la determinación del Gobierno bolivariano de garantizar la unidad y preservar la estructura del poder”.

Asimismo, destacó que la medida busca “contener los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones para el desarrollo pacífico y estable de Venezuela”.

El texto, publicado en las cuentas oficiales de la diplomacia rusa, añadió que la decisión de la Asamblea Nacional venezolana y del Tribunal Supremo de Justicia es una “manifestación de soberanía” frente a lo que calificó como “amenazas neocoloniales y agresión armada desde el exterior”.

“Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno de Venezuela. Deseamos éxitos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la solución de las tareas que enfrenta la República Bolivariana”, señaló el comunicado.

El Kremlin también reiteró su disposición a “seguir prestando el apoyo necesario a la amistosa Venezuela” y abogó por una “desescalada de la situación actual mediante el diálogo constructivo y el respeto al Derecho Internacional”.

El reconocimiento ruso llega apenas horas después de que funcionarios estadounidenses advirtieran que Rodríguez que podría “correr la misma suerte que Maduro” si desafía los intereses de Estados Unidos.

El contraste de posturas refleja el nuevo pulso geopolítico en torno al futuro inmediato de Venezuela tras la aparente caída del chavismo.

Analistas consideran que el apoyo del Kremlin busca mantener su influencia estratégica en América Latina y proteger los intereses económicos y militares que Rusia mantiene en territorio venezolano, incluidos proyectos energéticos y acuerdos de defensa.

Mientras tanto, Washington no ha definido públicamente su posición sobre el liderazgo provisional de Rodríguez, aunque el presidente Donald Trump aseguró que su prioridad es “garantizar la estabilidad” en la región y evitar que actores externos —como Rusia o Cuba— amplíen su control político y militar en el país sudamericano.

Por su parte, La Habana ha reiterado su “solidaridad inquebrantable” con el chavismo y respaldó la continuidad institucional proclamada por Rodríguez, pese a las crecientes críticas dentro de Cuba por la muerte de 32 militares cubanos durante la operación que capturó a Maduro.