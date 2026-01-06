Maduro suma un segundo abogado en EE.UU.: Un exfuncionario de Reagan entra en su defensa y espera el visto bueno del juez

Maduro llega al helipuerto de Wall Street en la ciudad de Nueva York y Bruce Fein.

Vídeos relacionados:

Nicolás Maduro continúa reforzando su estrategia legal en Estados Unidos mientras enfrenta uno de los procesos judiciales más delicados de su carrera política.

A su equipo de defensa se sumó ahora Bruce Fein, un abogado con amplio historial en el poder estadounidense y pasado como funcionario durante la administración de Ronald Reagan, según documentos judiciales citados por CNN en Español.

La incorporación de Fein, especialista en derecho constitucional e internacional, aún debe ser aprobada por el juez del caso en Nueva York.

De confirmarse, acompañaría a Barry J. Pollack, el abogado principal de Maduro y conocido por haber liderado la defensa de Julian Assange en el caso WikiLeaks, un antecedente que ya había colocado el proceso venezolano bajo una lupa mediática internacional.

Maduro se declaró no culpable este lunes de cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal neoyorquino, en una escena inédita que contrasta con la imagen de poder que durante años proyectó desde Caracas.

La llegada de un segundo abogado de alto perfil refuerza la señal de que el chavismo se prepara para una batalla judicial prolongada, lejos del terreno político donde suele moverse con mayor comodidad.

Lo más leído hoy:

Bruce Fein no es una figura menor en Washington. Además de su paso por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones durante la era Reagan, ha trabajado para influyentes círculos conservadores en Estados Unidos, incluida la Heritage Foundation, uno de los principales motores intelectuales del llamado Proyecto 2025, una hoja de ruta ultraconservadora que marcó la reciente campaña presidencial estadounidense.

La paradoja es que Fein también ha sido un crítico abierto de Donald Trump y cuestionó duramente su absolución tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, alertando sobre los riesgos de impunidad presidencial.

Hoy, el dictador chavista depende precisamente de figuras clave del sistema legal estadounidense para intentar desmontar una acusación que lo coloca, por primera vez, frente a un tribunal con capacidad real de condenarlo.