“Todo parecía una película”: civiles relatan los bombardeos en Caracas durante la captura de Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

Vecinos del Fuerte Tiuna, una de las zonas más afectadas por los bombardeos registrados la madrugada del 3 de enero en Caracas, relataron su experiencia durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Las detonaciones, que estremecieron la capital, dejaron un al menos 32 militares cubanos muertos y 23 venezolanos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Diario y la agencia EFE, los ataques se concentraron en áreas cercanas al Palacio de Miraflores, la Vicepresidencia y la base aérea de La Carlota, donde se encontraban concentradas unidades de defensa chavistas.

“Estaba muy oscuro, hubo muchos disparos y las explosiones fueron muy cerca. Muchos vidrios de los apartamentos cayeron”, contó un residente en los edificios militares de Fuerte Tiuna.

“Todo parecía una película: la gente gritaba, los niños lloraban y corrían por las escaleras. Hubo heridos y muertos conocidos, gente buena y querida”, añadió.

En el centro de Caracas, una mujer de 57 años, vecina de un edificio próximo a Miraflores, contó que las detonaciones la despertaron abruptamente.

Lo más leído hoy:

“La cama se estremeció. Escuché explosiones y los vidrios vibraron. Le dije a mi hijo que no se acercara a la ventana porque nos estaban bombardeando”, relató.

“Sentí mucho temor y lloré al pensar que debía despedirme de mi familia porque no sabía qué iba a pasar.”, señaló.

Luego contó que ella y su hijo se refugiaron en la cocina, acostados en el suelo, hasta que los estruendos cesaron. Luego corrieron a casa de su hija, más alejada de la zona.

“Las calles estaban solas, los vecinos bajaban por las escaleras gritando que debíamos evacuar. Muchos se fueron en moto, los mayores se quedaron sentados en el piso del edificio”, recordó.

En el sector de Catia La Mar, al oeste de Caracas, otra señora de 56 años identificada como Georgina, comparó la experiencia con los bombardeos sobre Gaza.

“Ya sé lo que siente la gente de Gaza. Mi nieta me decía: ‘Abuela, no sé para dónde correr’. Fue terrible”, dijo a EFE.

La mujer relató que, cerca de la 1:50 de la madrugada, escuchó un zumbido seguido de una gran explosión que la hizo pensar en un terremoto. “Vi fuego y humo en una zona donde hay una escuela naval. Luego otra bomba cayó en un edificio cercano. Murió una persona y otra resultó herida”, contó.

Otro residente, Jesús Linares, de 48 años, bombero de profesión, relató que fue lanzado al piso por la onda expansiva.

“Me refugié en un clóset y no salí hasta escuchar los gritos de mis vecinos. Después ayudé a una señora de 82 años herida en la frente y la pierna. Todo estaba lleno de escombros y objetos desperdigados”, narró.

Según reportes oficiales, los ataques se extendieron a los estados Miranda, La Guaira y Aragua. Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha publicado cifras exactas, medios locales confirman víctimas civiles y militares.

La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, se centró en destruir los principales centros de mando y defensa del régimen chavista antes de la captura de Maduro.

Horas después de los ataques, cientos de simpatizantes del chavismo marcharon por el centro de Caracas exigiendo la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes comparecieron esta semana ante un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional para el tráfico de drogas.

Para muchos venezolanos, la madrugada del 3 de enero quedará grabada como una de las más violentas en la historia reciente del país.

“Nos despertamos entre bombas, gritos y humo. Pensamos que era el fin del mundo”, resume un testigo.

“Esa noche, Caracas fue un campo de guerra.”, subrayó.

A pesar de ello, miles de venezolanos dentro y fuera del país celebraron la extracción de Maduro y dijeron estar cansados del régimen chavista.