“Mi destino no lo decide sino Dios”: Delcy Rodríguez responde a amenazas de EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este martes con un mensaje cargado de desafío político y apelaciones personales a la fe, en medio de la mayor escalada de tensión con Estados Unidos en años.
“En lo personal, quienes me amenacen lo digo: mi destino no lo decide sino Dios”, afirmó durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, en un contexto marcado por el ataque militar estadounidense en Caracas y varios estados del país, así como por la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Según reseñó la agencia Venezuela News, Rodríguez insistió en que su gestión no se dejará intimidar por presiones externas y llamó a preservar la operatividad del Estado y la paz territorial en un escenario que describió como crítico.
La mandataria endureció aún más su discurso al asegurar que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, una frase que repitió en el mensaje televisado recogido por CNN en Español.
“Estamos acá, gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie”, sostuvo, en respuesta directa a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que parte de su Administración coordinará una transición política en el país suramericano.
Rodríguez denunció lo que calificó como una “terrible agresión militar” por parte de Washington y tachó de ilegal el “secuestro” de Maduro y Flores, actualmente procesados en Estados Unidos, donde ambos se declararon inocentes.
Trump ha llegado a advertir públicamente que la presidenta encargada podría pagar “un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, si no coopera con los planes de su Gobierno.
Pese al tono confrontacional, Rodríguez dejó abierta una puerta al diálogo. En su primer mensaje como presidenta encargada, invitó a Estados Unidos a “trabajar conjuntamente” y abogó por una relación basada en el respeto, la paz y el entendimiento mutuo, “no la guerra”, según recordó CNN.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y la intervención de Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela?
Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Rodríguez asumiera la presidencia para garantizar la continuidad del Estado en una situación excepcional. La decisión fue tomada para evitar un vacío de poder y mantener la estabilidad institucional en el país.
¿Cuáles son las condiciones de Estados Unidos para el gobierno de transición en Venezuela?
Estados Unidos ha impuesto varias condiciones al gobierno de transición en Venezuela dirigido por Delcy Rodríguez. Entre ellas, detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, expulsar a agentes extranjeros considerados hostiles, y detener la venta de petróleo a adversarios. Además, Washington espera que Rodríguez facilite elecciones en el futuro y se retire del poder, aunque no se han definido plazos específicos.
¿Cuál ha sido la reacción internacional a la captura de Nicolás Maduro y el gobierno de transición?
La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y el establecimiento de un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez ha generado divisiones a nivel internacional. Mientras algunos países y organizaciones han pedido elecciones libres en Venezuela, otros, como Cuba, han reafirmado su apoyo al régimen chavista. La comunidad internacional está dividida sobre cómo manejar la situación y garantizar una transición democrática en el país.
¿Qué papel juega el petróleo en la intervención de Estados Unidos en Venezuela?
El petróleo es un factor clave en la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Washington ha declarado su intención de administrar temporalmente los recursos energéticos del país para beneficiar a la población venezolana y compensar las expropiaciones del pasado. La administración estadounidense considera que sin un mínimo de orden institucional, no es posible la recuperación de la industria petrolera venezolana, lo que influye en su estrategia hacia el país.
