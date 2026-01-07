“Mi destino no lo decide sino Dios”: Delcy Rodríguez responde a amenazas de EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este martes con un mensaje cargado de desafío político y apelaciones personales a la fe, en medio de la mayor escalada de tensión con Estados Unidos en años.

“En lo personal, quienes me amenacen lo digo: mi destino no lo decide sino Dios”, afirmó durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, en un contexto marcado por el ataque militar estadounidense en Caracas y varios estados del país, así como por la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según reseñó la agencia Venezuela News, Rodríguez insistió en que su gestión no se dejará intimidar por presiones externas y llamó a preservar la operatividad del Estado y la paz territorial en un escenario que describió como crítico.

La mandataria endureció aún más su discurso al asegurar que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, una frase que repitió en el mensaje televisado recogido por CNN en Español.

“Estamos acá, gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie”, sostuvo, en respuesta directa a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que parte de su Administración coordinará una transición política en el país suramericano.

Rodríguez denunció lo que calificó como una “terrible agresión militar” por parte de Washington y tachó de ilegal el “secuestro” de Maduro y Flores, actualmente procesados en Estados Unidos, donde ambos se declararon inocentes.

Trump ha llegado a advertir públicamente que la presidenta encargada podría pagar “un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, si no coopera con los planes de su Gobierno.

Pese al tono confrontacional, Rodríguez dejó abierta una puerta al diálogo. En su primer mensaje como presidenta encargada, invitó a Estados Unidos a “trabajar conjuntamente” y abogó por una relación basada en el respeto, la paz y el entendimiento mutuo, “no la guerra”, según recordó CNN.