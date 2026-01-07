Escalada mortal en Irán: Crece el número de fallecidos tras protestas masivas

Vídeos relacionados:

Al menos 36 personas han muerto y miles han sido detenidas en Irán durante las últimas dos semanas en el marco de protestas masivas que se han extendido por gran parte del país.

Las acciones se producen en una ola de rechazo al régimen que incluye consignas como “Muerte al dictador” y “Muerte a Khamenei”, según varias agencias de prensa que han reseñado los sucesos.

De acuerdo con los reportes, las manifestaciones surgieron como respuesta a la crisis económica, el colapso de la moneda y el deterioro de las condiciones de vida.

El descontento abarcaría 92 ciudades en 27 de las 31 provincias iraníes y habría involucrado a comerciantes, estudiantes y trabajadores.

La cifra citada de fallecidos incluye dos miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto serían manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos reportaron cerca de un millar de heridos y más de 2,000 detenciones en 11 días.

En Teherán, el Gran Bazar permaneció “prácticamente cerrado” por segundo día consecutivo, con comercios con las persianas abajo como señal de protesta por la depreciación del rial y el avance de la inflación.

Escenas similares se replicaron en otros puntos del país, incluyendo Shiraz, Fasa, Bandar Abás, Tabriz, Qazvín, Gonabad y Neyshabur, además de mercados tradicionales como el de Shoush.

El reporte señala que, pese a un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, la tensión continuaba en la capital y las protestas persistían.

También se han producido acciones represivas en el ámbito universitario, como el ingreso de la policía a la Universidad Islámica Azad de Kermanshah para desalojar a estudiantes que protestaban.

Videos verificados por organizaciones no gubernamentales muestran uso de gas lacrimógeno para dispersar a comerciantes y estudiantes, así como arrestos durante marchas pacíficas.

En cuanto a la respuesta del gobierno, el presidente Masud Pezeshkian anunció una ayuda mensual de 10 millones de riales (aproximadamente “siete dólares” al tipo de cambio no oficial) para alimentos básicos, medida que un economista local calificó de “insuficiente” para frenar el pesimismo económico.

También el Parlamento aprobó un incremento salarial del 43% para el próximo año nuevo iraní, pero el ajuste no calmó los ánimos en un contexto en el que la inflación interanual de diciembre superó el 52%.

En un episodio en Lordegan (suroeste del país), una protesta de comerciantes terminó en un enfrentamiento armado con dos muertos y treinta heridos.

Medios estatales informaron que algunas víctimas portaban armas y atacaron a la policía, sin precisar si los fallecidos eran agentes o manifestantes.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia: “Intervendremos en Irán si empiezan a matar gente…”.

Asimismo, hubo una expresión de respaldo a los manifestantes por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.