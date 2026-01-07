“Primero armas, no ganancias”: Trump endurece condiciones a contratistas militares

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no permitirá que las empresas contratistas de defensa estadounidenses paguen dividendos ni recompran acciones.

En n mensaje de su red social Truth Social dijo que la medida persistirá “hasta que se solucionen” problemas que, según él, están afectando la producción, el mantenimiento y la modernización de la industria militar.

En el texto, Trump sostiene que los contratistas están destinando “dividendos masivos” y “recompras masivas” “a expensas” de invertir en plantas y equipos, algo que —asegura— “ya no se permitirá ni se tolerará”.

Plantea que el dinero que hoy se va a dividendos y recompras debería usarse para construir plantas de producción nuevas y modernizadas, acelerar entregas y mejorar el mantenimiento del equipamiento.

Trump también cuestionó los salarios y compensaciones de ejecutivos del sector, a los que calificó de “exorbitantes e injustificables” frente a la “lentitud” con la que, según dijo, las empresas entregan equipos “vitales” a las Fuerzas Armadas y a aliados.

En ese marco, afirmó que hasta que se construyan y modernicen las instalaciones necesarias, “ningún ejecutivo debería poder ganar más de 5 millones de dólares”, señalando que esa cifra sería “solo una fracción” de lo que —según él— ganan actualmente.

El mandatario incluyó además exigencias específicas sobre mantenimiento y reparación del equipo vendido, al afirmar que esos procesos son “demasiado lentos” y “deben mejorarse de inmediato”.

“Como presidente, exijo que el mantenimiento sea puntual y preciso”, añade el texto.

En su conclusión, Trump justificó la prohibición anunciada señalando que “el equipo militar no se fabrica con la velocidad suficiente” y que, en vez de pedir préstamos a instituciones financieras o recibir dinero del gobierno, la industria debe financiar aumentos de capacidad con el dinero que hoy destina a dividendos, recompras y “sobrecompensación” ejecutiva.

Sostuvo que, a largo plazo, esto beneficiaría también a ejecutivos y accionistas “porque será excelente” para el país.