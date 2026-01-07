“Primero armas, no ganancias”: Trump endurece condiciones a contratistas militares

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no permitirá que las empresas contratistas de defensa estadounidenses paguen dividendos ni recompran acciones.
En n mensaje de su red social Truth Social dijo que la medida persistirá “hasta que se solucionen” problemas que, según él, están afectando la producción, el mantenimiento y la modernización de la industria militar.
En el texto, Trump sostiene que los contratistas están destinando “dividendos masivos” y “recompras masivas” “a expensas” de invertir en plantas y equipos, algo que —asegura— “ya no se permitirá ni se tolerará”.
Plantea que el dinero que hoy se va a dividendos y recompras debería usarse para construir plantas de producción nuevas y modernizadas, acelerar entregas y mejorar el mantenimiento del equipamiento.
Trump también cuestionó los salarios y compensaciones de ejecutivos del sector, a los que calificó de “exorbitantes e injustificables” frente a la “lentitud” con la que, según dijo, las empresas entregan equipos “vitales” a las Fuerzas Armadas y a aliados.
En ese marco, afirmó que hasta que se construyan y modernicen las instalaciones necesarias, “ningún ejecutivo debería poder ganar más de 5 millones de dólares”, señalando que esa cifra sería “solo una fracción” de lo que —según él— ganan actualmente.
El mandatario incluyó además exigencias específicas sobre mantenimiento y reparación del equipo vendido, al afirmar que esos procesos son “demasiado lentos” y “deben mejorarse de inmediato”.
“Como presidente, exijo que el mantenimiento sea puntual y preciso”, añade el texto.
En su conclusión, Trump justificó la prohibición anunciada señalando que “el equipo militar no se fabrica con la velocidad suficiente” y que, en vez de pedir préstamos a instituciones financieras o recibir dinero del gobierno, la industria debe financiar aumentos de capacidad con el dinero que hoy destina a dividendos, recompras y “sobrecompensación” ejecutiva.
Sostuvo que, a largo plazo, esto beneficiaría también a ejecutivos y accionistas “porque será excelente” para el país.
Preguntas frecuentes sobre las medidas de Trump hacia los contratistas militares
Preguntas frecuentes sobre las medidas de Trump hacia los contratistas militares
¿Por qué Donald Trump ha decidido endurecer las condiciones para los contratistas militares en Estados Unidos?
Donald Trump ha decidido endurecer las condiciones para los contratistas militares porque considera que estas empresas están destinando recursos a dividendos y recompras de acciones en lugar de invertir en la producción, mantenimiento y modernización de la industria militar. Según Trump, el objetivo es asegurar que los recursos se utilicen para mejorar la infraestructura y acelerar la entrega de equipos vitales a las Fuerzas Armadas.
¿Qué limitaciones impone Trump a los ejecutivos de los contratistas militares?
Trump ha establecido que ningún ejecutivo debería poder ganar más de 5 millones de dólares hasta que las instalaciones de producción y mantenimiento sean adecuadamente modernizadas. Esta medida busca presionar a los ejecutivos para que prioricen la inversión en la infraestructura militar en lugar de recibir compensaciones exorbitantes.
¿Qué espera Trump lograr con la prohibición de dividendos y recompras de acciones por parte de los contratistas militares?
Con la prohibición de dividendos y recompras de acciones, Trump busca que el dinero se utilice para construir y modernizar plantas de producción, acelerar las entregas y mejorar el mantenimiento de los equipos. Su intención es que los contratistas militares financien el aumento de capacidad con recursos propios, en lugar de depender de préstamos o subsidios gubernamentales.
¿Cómo afecta la política de Trump hacia los contratistas militares a la industria de defensa estadounidense?
La política de Trump podría afectar la rentabilidad inmediata de las empresas contratistas, ya que limita su capacidad de distribuir dividendos y realizar recompras de acciones. Sin embargo, el enfoque está en fomentar una inversión a largo plazo en infraestructura y capacidades productivas, lo que podría fortalecer la industria de defensa estadounidense en el futuro.
