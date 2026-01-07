¡Casi mil dólares! Delcy Rodríguez se juramenta con un vestido de lujo y las redes estallan

La juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela no solo marcó un nuevo capítulo político, sino también una ola de comentarios por su look. La funcionaria apareció con un vestido verde de la marca italiana Chiara Boni La Petite Robe, cuyo precio ronda entre 650 y 900 dólares, según tiendas en línea de lujo, y las redes no tardaron en reaccionar.
El atuendo, elegante y ajustado al cuerpo, contrastó con el mensaje de austeridad que durante años ha caracterizado al discurso del chavismo. En un país donde el salario mínimo equivale a muy pocos dólares al mes y millones viven en condiciones económicas precarias, muchos usuarios consideraron el gesto como una muestra de desconexión.
“Ser rico es malo, decían”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras otros ironizaban sobre el “socialismo de lujo” que mostraba la mandataria durante la ceremonia, señalando el precio de la prenda en medio de la crisis económica que vive la nación.
El vestido puede encontrarse en la tienda de lujo en línea Farfetch, donde supera los 600 dólares en rebaja, detalle que terminó por avivar la indignación. Aun así, hubo quienes defendieron su elección, asegurando que “una figura pública puede vestir bien sin que eso defina su gestión”, y recordando que en actos oficiales también se suele ver moda de diseñador en muchos países.
Mientras el debate sobre su estilo sigue sumando comentarios, Delcy Rodríguez continúa en el centro del foco mediático, entre la política y la moda, en uno de los momentos más tensos para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su asunción como presidenta interina.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.