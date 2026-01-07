EE.UU. advierte a Diosdado Cabello: Podría ser el próximo objetivo si no coopera con la transición en Venezuela

Vídeos relacionados:

La administración Trump ha advertido al poderoso dirigente venezolano Diosdado Cabello que podría convertirse en el próximo objetivo de Washington si no colabora con la presidenta interina Delcy Rodríguez y con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, según reveló un informe exclusivo de Reuters.

Cabello, ministro del Interior y considerado el hombre fuerte del aparato de seguridad venezolano, controla fuerzas señaladas por graves violaciones de derechos humanos y mantiene una histórica rivalidad con Rodríguez.

Fuentes citadas por el medio aseguran que Washington busca forzar su cooperación para evitar un vacío de poder o una posible desestabilización en Caracas.

De acuerdo con tres funcionarios consultados, EE.UU. le ha hecho llegar a Cabello, a través de intermediarios, un mensaje directo: si desafía las órdenes de Washington o intenta socavar la transición, podría correr la misma suerte que Maduro, detenido durante la operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Sin embargo, fuentes de seguridad advirtieron que una acción directa contra Cabello sería arriesgada, ya que podría provocar la reacción violenta de los colectivos armados leales al chavismo, un escenario que Washington quiere evitar.

Entre los otros posibles objetivos de EE.UU. se encuentra el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, también acusado de narcotráfico y con una millonaria recompensa sobre su cabeza.

Según Reuters, Washington considera que Padrino es menos dogmático y más dispuesto a negociar su salida, lo que lo hace clave para mantener el control de las Fuerzas Armadas durante la transición.

Fuentes del Departamento de Justicia afirmaron que la operación en Venezuela “aún no ha terminado” y que EE.UU. busca “máxima cooperación” de las figuras restantes del régimen para garantizar la seguridad, reactivar la producción petrolera bajo condiciones favorables a empresas estadounidenses y expulsar a los asesores cubanos e iraníes del país.

Mientras tanto, Washington considera a Delcy Rodríguez como la pieza central de la transición post-Maduro, aunque sigue evaluando cómo avanzar hacia elecciones y una eventual salida negociada de los principales jerarcas chavistas, incluido Cabello.