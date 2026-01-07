Un gesto sencillo, pero lleno de amor, se ha vuelto viral en TikTok. El creador de contenido cubano conocido como El Cubanito Sin Filtro (@elcubanitosinfiltro) compartió un video en el que sorprende a su mamá con varios regalos por su cumpleaños, y la reacción de la señora ha conmovido a miles de personas.

En las imágenes, la mujer apenas puede contener las lágrimas al descubrir las bolsas y cajas frente a la puerta de su casa. “Cumpleaños de mami”, escribió él en el video, mientras ella se cubre el rostro y llora de emoción antes siquiera de abrir los obsequios. “Ya no llores, mami”, le dice su hijo con ternura, mientras la abraza.

En otro clip, la madre aparece abriendo uno a uno los regalos, entre ellos, varios utensilios para el hogar. “El mejor regalo que tuve”, no paró de repetir la señora. Su alegría y su humildad desataron una ola de cariño en los comentarios.

“No sabes lo que lloré al ver a tu madrecita”, escribió una usuaria. “Eres un gran hijo, Dios te bendiga por darle tanto amor a tu mamá”, comentó otra. “Qué emoción verla feliz, me hizo recordar a la mía”, dijo una seguidora desde Estados Unidos. “El que honra a su madre, Dios lo bendice, y tú lo estás haciendo”, añadió alguien más.

Otros destacaron la inocencia y gratitud de la señora: “Qué bella cuando dice ‘por aquí, pipo’, tan sencilla, tan real”, señaló una usuaria entre risas. “Se nota que nunca tuvo esos aparatos, por eso su emoción es tan pura”, respondió el propio creador. “Esa sonrisa vale más que cualquier lujo”, resumió otro.

El video ya acumula miles de reacciones y mensajes de apoyo. Algunos seguidores incluso se ofrecieron a enviarle más regalos o ayuda a la madre del influencer. “Dime si se le puede mandar algo”, preguntó una usuaria. Mientras tanto, El Cubanito respondió con gratitud: “Gracias de corazón, mi vida, te escribí por privado”.

En medio de tantas historias tristes, este momento sencillo recordó lo esencial: no hay regalo más grande que hacer feliz a una madre.