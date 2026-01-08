Senado aprueba resolución que limita capacidad de acción de Trump en Venezuela: ¿Qué no podría hacer más?

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que limita la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevos ataques militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

La medida, respaldada por demócratas y cinco senadores republicanos, surge como respuesta a la reciente operación sorpresa en la que fuerzas estadounidenses capturaron al gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Aunque la resolución tiene escasas probabilidades de convertirse en ley, representa un mensaje contundente desde el Legislativo: hay creciente inquietud sobre el uso unilateral de la fuerza militar por parte del presidente en América Latina.

Una reacción tras la redada contra Maduro

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra, y exige que cualquier futura acción militar contra Venezuela cuente con el visto bueno del Congreso.

Todos los demócratas la respaldaron, junto a cinco republicanos: Rand Paul, Josh Hawley, Lisa Murkowski, Susan Collins y Todd Young.

Kaine justificó la iniciativa afirmando que el Congreso no puede seguir al margen ante operaciones como la que el pasado fin de semana resultó en la detención de Maduro y su esposa en Caracas.

“Es hora de que el Congreso ejerza su control sobre acciones militares de este tipo, y es hora de sacar esto del secreto y ponerlo a la luz”, afirmó.

El legislador advirtió que el asalto, en el que hubo militares estadounidenses heridos, constituye una escalada que exige debate público y control constitucional.

¿Qué impone exactamente la resolución?

La medida se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que establece que el presidente debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas tras iniciar una acción militar, y obtener autorización legislativa si la intervención se extiende más allá de 60 a 90 días.

El objetivo de la resolución es evitar que Trump repita operaciones como la captura de Maduro sin consultar al Legislativo, restringiendo despliegues de tropas, bombardeos u otras acciones bélicas en territorio venezolano sin el consentimiento expreso del Congreso.

El senador Josh Hawley, uno de los republicanos que votó a favor, fue categórico:

“Si el presidente decidiera: '¿Saben qué? Necesito desplegar tropas en Venezuela', creo que eso requeriría la intervención del Congreso”.

Trump actuó sin notificar al Congreso

Tras confirmarse la operación -bautizada como Resolución Absoluta- Trump defendió su decisión de no notificar previamente a los líderes del Capitolio, alegando preocupaciones de seguridad.

“El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado habría sido muy diferente”, dijo.

Varios legisladores, incluso republicanos, reconocieron haber sido informados solo después de completarse la operación.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, se trató de una “misión condicionada” que requería discreción absoluta.

“Simplemente no es el tipo de operación en la que puedes llamar a la gente y decir: ‘Oye, quizás hagamos esto en algún momento de los próximos 15 días’”, explicó Rubio.

Tensiones dentro del Partido Republicano

Aunque la mayoría de los republicanos respaldaron al presidente, las fisuras internas comienzan a hacerse evidentes. El senador Rand Paul, férreo defensor de la autoridad legislativa en asuntos de guerra, advirtió:

“La pregunta no es si Maduro es un autócrata. La pregunta es quién tiene el poder de llevar al país a la guerra”.

El senador Thom Tillis, aunque votó en contra, reconoció sus reservas sobre una posible ocupación prolongada: “Tenemos un historial de entrar, liberar y salir. Estoy interesado en la parte de salir”.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, apoyó las acciones del presidente y envió un mensaje directo a Caracas:

“Creo que el presidente ya ha demostrado un compromiso muy fuerte con la paz a través de la fuerza, especialmente en este hemisferio. Venezuela recibió ese mensaje fuerte y claro”.

Groenlandia, Cuba y más: ¿nuevas fronteras militares?

Más allá de Venezuela, los senadores también abordaron el creciente interés del gobierno de Trump en Groenlandia, Cuba, México, Colombia y Nigeria, con declaraciones alarmantes sobre el posible uso de la fuerza para ejercer control geopolítico.

La Casa Blanca no descartó opciones militares en Groenlandia, lo que ha provocado una oleada de rechazo, incluso entre republicanos.

El senador Paul afirmó que durante un almuerzo del bloque republicano se discutieron los planes de Trump sobre Groenlandia, y que no recibió ningún apoyo.

El senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona, ya trabaja en una resolución específica para impedir acciones unilaterales en ese territorio: “Debemos detenerlo antes que invada otro país por capricho. No más guerras eternas”.

El republicano Thom Tillis fue más allá y criticó duramente al equipo del presidente:

“Estas tonterías sobre Groenlandia distraen del buen trabajo que está haciendo el presidente. Y los aficionados que dijeron que era una buena idea deberían perder sus trabajos”.

El debate sobre el poder presidencial

La discusión ha vuelto a centrar la atención en el desequilibrio institucional que se ha consolidado desde la Segunda Guerra Mundial: los presidentes actúan como comandantes en jefe, pero el Congreso rara vez ejerce su poder constitucional para declarar la guerra.

La Resolución de Poderes de Guerra, promulgada tras la guerra de Vietnam pese al veto de Richard Nixon, nunca ha sido aplicada con rigor.

Demócratas y algunos republicanos advierten que Trump está llevando sus límites más lejos que nunca.

El líder demócrata Chuck Schumer denunció el giro exterior del presidente:

“El pueblo estadounidense se pregunta qué diablos está pasando en Venezuela y por qué este presidente, que hizo campaña con el lema ‘Estados Unidos primero’, ahora dedica todo su tiempo a escapadas en el extranjero”.

El congresista Jim McGovern fue aún más tajante:

“Sin autorización del Congreso, y con la mayoría de los estadounidenses opuestos a una intervención, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”.

¿Y ahora qué?

Aunque la resolución no tiene fuerza de ley -requiere el respaldo del presidente o una mayoría capaz de anular su veto- su aprobación marca un punto de inflexión.

Por primera vez, una mayoría en el Senado busca poner freno a las acciones bélicas de Trump en América Latina.

La Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría más estrecha, debatirá próximamente una versión complementaria.

Mientras tanto, Trump sigue reforzando su retórica de control regional y ha anunciado que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos”.