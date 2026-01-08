Más de 2,6 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU. desde el retorno de Trump

Agentes de la Patrulla Fronteriza custodian un tramo de la frontera en Texas

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que 2,6 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado el país desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, como resultado de la nueva ofensiva migratoria impulsada por su administración.

En un video publicado en la cuenta oficial del Gobierno en la red social X, Noem detalló que 650,000 personas fueron arrestadas, detenidas y deportadas, mientras que alrededor de dos millones optaron por la autodeportación, ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de operativos federales.

La cifra fue presentada como un logro por la administración Trump, que ya en noviembre proclamó haber alcanzado la mayor reducción de la población extranjera en Estados Unidos en más de 50 años, apoyándose en deportaciones masivas, presión legal y un reforzamiento extremo del control fronterizo.

Sin embargo, el dato también deja al descubierto una contradicción estructural. Mientras la Casa Blanca celebra lo que describe como una “restauración del orden”, distintos sectores económicos enfrentan escasez de mano de obra, pérdidas millonarias y dificultades para sostener actividades clave como la agricultura, la construcción, los servicios y la hostelería.

Analistas advierten que la drástica reducción del flujo migratorio expone la dependencia histórica del país de trabajadores inmigrantes, una realidad que la estrategia actual parece ignorar. Aunque la política migratoria puede generar réditos políticos a corto plazo, también abre un vacío que ni el mercado laboral ni el propio gobierno han demostrado capacidad de cubrir.

La ofensiva migratoria de Trump redefine el panorama demográfico del país, pero deja abiertas interrogantes sobre su impacto económico y social en el mediano y largo plazo.