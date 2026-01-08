Más de 2,6 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU. desde el retorno de Trump

Vídeos relacionados:
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que 2,6 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado el país desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, como resultado de la nueva ofensiva migratoria impulsada por su administración.
En un video publicado en la cuenta oficial del Gobierno en la red social X, Noem detalló que 650,000 personas fueron arrestadas, detenidas y deportadas, mientras que alrededor de dos millones optaron por la autodeportación, ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de operativos federales.
La cifra fue presentada como un logro por la administración Trump, que ya en noviembre proclamó haber alcanzado la mayor reducción de la población extranjera en Estados Unidos en más de 50 años, apoyándose en deportaciones masivas, presión legal y un reforzamiento extremo del control fronterizo.
Sin embargo, el dato también deja al descubierto una contradicción estructural. Mientras la Casa Blanca celebra lo que describe como una “restauración del orden”, distintos sectores económicos enfrentan escasez de mano de obra, pérdidas millonarias y dificultades para sostener actividades clave como la agricultura, la construcción, los servicios y la hostelería.
Analistas advierten que la drástica reducción del flujo migratorio expone la dependencia histórica del país de trabajadores inmigrantes, una realidad que la estrategia actual parece ignorar. Aunque la política migratoria puede generar réditos políticos a corto plazo, también abre un vacío que ni el mercado laboral ni el propio gobierno han demostrado capacidad de cubrir.
La ofensiva migratoria de Trump redefine el panorama demográfico del país, pero deja abiertas interrogantes sobre su impacto económico y social en el mediano y largo plazo.
Preguntas frecuentes sobre la ofensiva migratoria de Trump y sus impactos
¿Cuántos inmigrantes han abandonado Estados Unidos desde el regreso de Trump?
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, más de 2,6 millones de inmigrantes han abandonado Estados Unidos. De estos, 650,000 fueron arrestados y deportados, mientras que alrededor de dos millones optaron por la autodeportación debido al endurecimiento de las políticas migratorias.
¿Cuál ha sido el impacto económico de la reducción de inmigrantes en EE.UU.?
La drástica reducción de inmigrantes ha generado escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Esto ha resultado en pérdidas millonarias y dificultades para sostener estas actividades, lo que evidencia la dependencia histórica del país de trabajadores inmigrantes.
¿Qué es la autodeportación y cómo se ha promovido en EE.UU.?
La autodeportación se refiere a la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados del país, motivada por la presión de políticas migratorias estrictas. El gobierno de Trump ha promovido esta opción presentándola como la forma más segura y rentable de evitar arrestos, incluso a través de aplicaciones como CBP One que facilitan el proceso.
¿Cómo ha afectado la reducción de inmigrantes al mercado laboral estadounidense?
La salida de inmigrantes ha reducido la presión sobre el mercado laboral, permitiendo que 2,5 millones de estadounidenses regresen al trabajo. Sin embargo, ha dejado vacíos en sectores que tradicionalmente dependían de la mano de obra inmigrante, lo que podría frenar la expansión económica del país.
