Joven talento cubano Alex Brayan Batista sale de la isla con la mira en MLB

Vídeos relacionados:

El campocorto cubano Alex Brayan Batista salió de Cuba en días recientes con el objetivo de buscar una futura firma con una organización de Grandes Ligas, según informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.

Batista, de 13 años, fue integrante del equipo Cuba U-12 que participó en el Premundial de Panamá en 2024, donde dejó una sólida actuación ofensiva al batear .313 de promedio, con 2 jonrones y 6 impulsadas.

Publicación de Facebook/Francys Romero

Natural de Guantánamo, el joven jugador es evaluado como un prospecto de cinco herramientas, con capacidad para desempeñarse tanto en el shortstop como en el jardín central, una versatilidad muy valorada por los scouts.

Según las fuentes del citado comunicador, Batista continuará su desarrollo en la Academia Sánchez, en Santo Domingo, uno de los principales polos de formación de talentos internacionales rumbo a MLB.

Su proceso de preparación se enfocará en el desarrollo físico y técnico de cara a una eventual elegibilidad futura para firmar profesionalmente.