Joven talento cubano Alex Brayan Batista sale de la isla con la mira en MLB

Vídeos relacionados:
El campocorto cubano Alex Brayan Batista salió de Cuba en días recientes con el objetivo de buscar una futura firma con una organización de Grandes Ligas, según informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.
Batista, de 13 años, fue integrante del equipo Cuba U-12 que participó en el Premundial de Panamá en 2024, donde dejó una sólida actuación ofensiva al batear .313 de promedio, con 2 jonrones y 6 impulsadas.
Natural de Guantánamo, el joven jugador es evaluado como un prospecto de cinco herramientas, con capacidad para desempeñarse tanto en el shortstop como en el jardín central, una versatilidad muy valorada por los scouts.
Según las fuentes del citado comunicador, Batista continuará su desarrollo en la Academia Sánchez, en Santo Domingo, uno de los principales polos de formación de talentos internacionales rumbo a MLB.
Su proceso de preparación se enfocará en el desarrollo físico y técnico de cara a una eventual elegibilidad futura para firmar profesionalmente.
Preguntas Frecuentes sobre el Éxodo de Talentos del Béisbol Cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué tantos jóvenes talentos del béisbol cubano están saliendo de la isla?
La salida masiva de jóvenes talentos del béisbol cubano se debe a la falta de oportunidades y las limitaciones del sistema deportivo estatal en la isla. Muchos ven en países como República Dominicana y México la posibilidad de desarrollarse en academias profesionales y firmar con organizaciones de Grandes Ligas, buscando un futuro que el sistema deportivo cubano no puede garantizar debido a su crisis estructural y económica.
¿Qué características destacan de Alex Brayan Batista como prospecto de béisbol?
Alex Brayan Batista es evaluado como un prospecto de cinco herramientas, con la capacidad para jugar tanto en el shortstop como en el jardín central. Esta versatilidad es muy valorada por los scouts de MLB. En el Premundial de Panamá 2024, mostró un sólido desempeño ofensivo, bateando .313 de promedio con 2 jonrones y 6 impulsadas.
¿Qué papel juega República Dominicana en el desarrollo de talentos cubanos en béisbol?
República Dominicana se ha consolidado como el principal punto de tránsito y desarrollo para los prospectos cubanos que buscan llegar a las Grandes Ligas. Las academias en este país ofrecen a los jóvenes peloteros entrenamiento especializado, visibilidad ante scouts internacionales y la oportunidad de firmar contratos profesionales, lo que no pueden encontrar en Cuba debido a las restricciones del sistema estatal.
¿Cómo afecta el éxodo de peloteros cubanos al béisbol en la isla?
El éxodo de peloteros cubanos ha debilitado significativamente la calidad de la Serie Nacional, dado que los mejores prospectos abandonan la isla antes de consolidarse. Esto se traduce en un bajo nivel competitivo y en pobres resultados en eventos internacionales, reflejando un deterioro progresivo del béisbol en Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.