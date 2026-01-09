"Creo que va a fracasar”: Trump augura el colapso del régimen cubano tras perder apoyo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen cubano al asegurar que el país "va a fracasar" tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro y la pérdida del respaldo económico y energético de Venezuela.

Durante una entrevista este jueves con el presentador Sean Hannity, para Fox News, Trump ofreció una serie de declaraciones en las que vaticinó el colapso de Cuba y aseguró que Washington está observando atentamente lo que ocurre en la isla.

“Cuba depende totalmente de Venezuela por dinero y por petróleo, y le dan a Venezuela protección. Ese fue siempre el trato", advirtió.

Trump describió la relación entre Cuba y Venezuela como un acuerdo de intercambio: petróleo y dinero a cambio de protección y apoyo militar.

“Eso fue siempre el acuerdo”, insistió.

Sin embargo, subrayó que ese mecanismo ha dejado de funcionar, y que Cuba, que se benefició durante décadas del subsidio petrolero venezolano y del respaldo político del chavismo, se enfrenta ahora a un escenario completamente distinto.

“Ya no funciona de esa manera, así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar", advirtió.

La pérdida de este vínculo clave, según su análisis, deja al gobierno cubano en una situación de extrema vulnerabilidad.

Cuba sin alternativas, según Trump

Trump expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que el régimen cubano encuentre nuevas vías para sostenerse sin el respaldo chavista.

A su juicio, no existen salidas viables para la economía de la isla en este nuevo escenario.

“No creo que haya alternativas para Cuba. No sé cómo sobreviven sin Venezuela", reiteró.

Estas declaraciones refuerzan la narrativa de que la supervivencia del régimen cubano estaba íntimamente ligada al sostén económico de Caracas, y que, al desaparecer ese apoyo, el gobierno de La Habana se verá inevitablemente abocado al colapso.

Trump descarta acción militar contra Cuba (por ahora)

Pese al endurecimiento de su retórica, Trump aclaró que no considera necesaria una acción militar directa contra Cuba en este momento.

Afirmó que la isla ya se encuentra inmersa en un proceso de declive estructural, y que el cambio de las dinámicas regionales jugará un papel clave en debilitar aún más al régimen.

“Cuba ya está enfrentando un declive estructural”, dijo. “Veremos qué pasa. Queremos hacer algo para ayudar a Cuba, sí", añadió.

El mandatario sostuvo que la prioridad de Estados Unidos es apoyar a los pueblos de América Latina que buscan liberarse de regímenes autoritarios, y en particular mencionó su deseo de ayudar a los cubanos en el exilio.

“Quiero ayudar a los cubanos en los Estados Unidos, que fueron tratados tan mal por Castro", afirmó.

“La venganza de Marco”

En la misma entrevista, Trump fue interrogado sobre el papel del senador republicano Marco Rubio, conocido por su firme postura contra los regímenes de Cuba y Venezuela.

Cuando Hannity sugirió que algunos veían la caída de Maduro como "la venganza de Marco", Trump respondió con ambigüedad, pero sin descartarlo.

“Tal vez lo fue”, dijo, en referencia al apodo que ha circulado en medios conservadores.

El presidente aprovechó también para elogiar a Rubio, de ascendencia cubana, señalando que “conoce muy bien a Cuba” y que hay “mucha gente estupenda” de origen cubano en Estados Unidos.

Máxima tensión en el eje Washington-La Habana

Las declaraciones de Trump se producen en un momento especialmente delicado para el régimen cubano.

La caída de Maduro, aliado estratégico e ideológico de La Habana, ha reconfigurado las relaciones de poder en América Latina y ha dejado a Cuba aislada en muchos frentes.

El mensaje de Trump, aunque no anuncia un cambio inmediato en la política hacia la isla, sí deja entrever que Cuba podría ser el próximo objetivo en la agenda de presión de la Casa Blanca.

La afirmación de que "no sé qué va a hacer Cuba" y que "va a fracasar" se convierte en una señal de advertencia, y a la vez, en un reflejo del giro geopolítico que atraviesa la región.