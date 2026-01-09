Humorista cubano tiene una "conversación seria" con Trump: "En Cuba hay petróleo también"

El humorista cubano Sergio Barrios, conocido en redes sociales como El Explotao, volvió a sacar carcajadas entre sus seguidores tras protagonizar una insólita —y muy “seria”— conversación con una figura de cera de Donald Trump.

En un video compartido en sus redes, Barrios se planta frente a la réplica del mandatario en un museo de figuras de cera y, con tono solemne, le suelta: “Escúchame pa’ acá lo que te voy a decir, Donald Trump, excelentísimo Donald Trump. En Cuba hay petróleo también. Necesito que tú vayas pa’ Cuba, ¿me entiendes? Que en Cuba hay petróleo escondido. Nadie lo sabe, pero hay petróleo.”

El comediante continúa su peculiar discurso pidiendo a Trump que repita la misma operación que realizó con Nicolás Maduro, detenido recientemente por fuerzas estadounidenses.

“Necesito que vayas a buscar a Díaz-Ca… a Díaz-Canel, y le hagas la misma captura que hiciste a Maduro. Pero, por favor, si puede ser más temprano, porque uno puede estar dormido y perderse esas joyitas”, le aclara.

Entre gestos exagerados, El Explotao remata: “En Cuba hay petróleo y… no hay, pero tiene que haber debajo de la tierra. Así que necesito que hagas una extradición y extradites al presidente Díaz-Canel. ¿Se puede hacer? Gracias, excelentísimo Donald Trump”.

El video rápidamente se volvió viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla, quienes celebraron la ocurrencia del humorista por mezclar sátira política, ingenio popular y actualidad internacional.

Lo más leído hoy:

Con su característico humor criollo, Barrios retrata la frustración de muchos cubanos que en redes piden una intervención de EE.UU. en la isla, pero sobre todo que se lleven a Díaz-Canel como hicieron con Maduro.