Humorista cubano tiene una "conversación seria" con Trump: "En Cuba hay petróleo también"

El humorista cubano Sergio Barrios, conocido en redes sociales como El Explotao, volvió a sacar carcajadas entre sus seguidores tras protagonizar una insólita —y muy “seria”— conversación con una figura de cera de Donald Trump.
En un video compartido en sus redes, Barrios se planta frente a la réplica del mandatario en un museo de figuras de cera y, con tono solemne, le suelta: “Escúchame pa’ acá lo que te voy a decir, Donald Trump, excelentísimo Donald Trump. En Cuba hay petróleo también. Necesito que tú vayas pa’ Cuba, ¿me entiendes? Que en Cuba hay petróleo escondido. Nadie lo sabe, pero hay petróleo.”
El comediante continúa su peculiar discurso pidiendo a Trump que repita la misma operación que realizó con Nicolás Maduro, detenido recientemente por fuerzas estadounidenses.
“Necesito que vayas a buscar a Díaz-Ca… a Díaz-Canel, y le hagas la misma captura que hiciste a Maduro. Pero, por favor, si puede ser más temprano, porque uno puede estar dormido y perderse esas joyitas”, le aclara.
Entre gestos exagerados, El Explotao remata: “En Cuba hay petróleo y… no hay, pero tiene que haber debajo de la tierra. Así que necesito que hagas una extradición y extradites al presidente Díaz-Canel. ¿Se puede hacer? Gracias, excelentísimo Donald Trump”.
El video rápidamente se volvió viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla, quienes celebraron la ocurrencia del humorista por mezclar sátira política, ingenio popular y actualidad internacional.
Con su característico humor criollo, Barrios retrata la frustración de muchos cubanos que en redes piden una intervención de EE.UU. en la isla, pero sobre todo que se lleven a Díaz-Canel como hicieron con Maduro.
Preguntas frecuentes sobre la sátira política de Sergio Barrios y la situación en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Sergio Barrios y cuál es su relevancia en el contexto cubano actual?
Sergio Barrios, conocido como El Explotao, es un humorista cubano popular en redes sociales por sus videos cargados de sátira y humor criollo, que reflejan la frustración y los deseos de muchos cubanos de un cambio político en el país. Su reciente video interactuando con una figura de cera de Donald Trump se ha vuelto viral, mostrando su habilidad para mezclar temas de actualidad internacional con el ingenio popular cubano.
¿Qué mensaje transmite Sergio Barrios en su video sobre Donald Trump y el petróleo en Cuba?
En su video, Sergio Barrios, en tono humorístico, pide a Donald Trump ir a Cuba en busca de petróleo, sugiriendo la captura del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, similar a la operación realizada contra Nicolás Maduro. Este mensaje satírico refleja el deseo de muchos cubanos de ver un cambio de gobierno en la isla, utilizando el humor como una forma de crítica social y política.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante el discurso de Díaz-Canel sobre Maduro?
El discurso de Díaz-Canel, prometiendo su vida por Maduro, ha generado una ola de indignación y sarcasmo entre los cubanos, dentro y fuera de la isla. Muchos han usado las redes sociales para expresar su rechazo, exigiendo que Díaz-Canel cumpla su palabra sin involucrar al pueblo cubano, y utilizando el humor para expresar su hartazgo con el régimen actual.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Nicolás Maduro para el gobierno cubano?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses representa un golpe significativo para Cuba, ya que el régimen cubano pierde a su principal aliado económico y político. La dependencia de Cuba del petróleo y el apoyo venezolano hace que el gobierno de Díaz-Canel enfrente un escenario de crisis económica aún más aguda, lo que podría precipitar cambios políticos en la isla.
