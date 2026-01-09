Un cubano está arrasando en redes con un video que hizo reír a medio mundo. En el clip, el creador —identificado como @barbaton_ en Instagram— comenta una noticia del noticiero cubano donde se hablaba de yacimientos de petróleo en el centro del país, y decide mandarle un mensaje directo a Donald Trump.
“Trump, coronaste. Petróleo aquí, cerquita. Tú eres un loco, Trump. Si tienes petróleo en la esquina, no te vayas a Venezuela ni a Arabia Saudita”, dice entre risas, mientras se mete de lleno en su personaje. Con su tono encendido y gestos exagerados, el cubano no se guarda nada. “Hay que meterle mano a esto ya. No hace falta ni Delta Force, con la policía de Hialeah los sacas al minuto. Los cubanos te regalamos el petróleo completo”, remata, desatando carcajadas.
El video, grabado en tono de humor, hace referencia a la actual situación política en Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y anunciara una inversión millonaria para reconstruir su industria petrolera. Barbaton aprovechó el momento y convirtió la noticia cubana en una parodia perfecta.
Los comentarios no se hicieron esperar y fueron casi tan graciosos como el video. “Trumpy, te damos todo el petróleo y dos playas”, escribió una seguidora. Otro añadió: “Te regalamos la Isla de la Juventud para que hagas el campo de golf más grande del mundo”. Un tercero se unió a la broma con: “Hasta por el noticiero lo ponen, Canel es el próximo”.
Entre los miles de reacciones, también hubo quienes mezclaron risas con esperanza. “Dios bendiga a los cubanos, este año llega la libertad y la democracia para ustedes también”, comentó un usuario venezolano. Otro resumió lo que muchos pensaban: “Corre Trump, que en Sancti Spíritus te espera el tesoro escondido”.
Preguntas frecuentes sobre el impacto político de las declaraciones humorísticas y la situación en Cuba y Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el video de @barbaton_ sobre Donald Trump y el petróleo cubano se hizo viral?
El video de @barbaton_ se hizo viral por su tono humorístico y la parodia que realiza sobre la situación política en Cuba y Venezuela. Utiliza el descubrimiento de petróleo en Cuba para enviar un mensaje satírico a Donald Trump, sugiriendo que podría aprovechar este recurso sin necesidad de intervenciones militares, capturando la atención y generando risas entre los espectadores.
¿Qué contexto político rodea actualmente a Cuba y Venezuela respecto a Estados Unidos?
El contexto político es tenso debido a las acciones recientes de Estados Unidos en Venezuela, que incluyen la captura de Nicolás Maduro. Esto ha generado expectativas de un posible cambio en Cuba, ya que muchos consideran que la caída de Maduro podría debilitar al régimen cubano. Las acciones de Estados Unidos son vistas por algunos como una oportunidad para la libertad en Cuba, aunque también generan temor sobre las consecuencias de una intervención militar en la región.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los eventos en Venezuela?
La reacción de la población cubana ha sido mixta, con sentimientos de esperanza, miedo y escepticismo. Algunos ven la caída de Maduro como el inicio de un cambio que también podría ocurrir en Cuba, mientras que otros temen las repercusiones de una intervención militar. La conversación en redes sociales refleja una mezcla de humor, crítica y deseo de libertad, pero también preocupación por el impacto que estos eventos podrían tener en la economía y la estabilidad de Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.