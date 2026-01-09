Ver más

Un cubano está arrasando en redes con un video que hizo reír a medio mundo. En el clip, el creador —identificado como @barbaton_ en Instagram— comenta una noticia del noticiero cubano donde se hablaba de yacimientos de petróleo en el centro del país, y decide mandarle un mensaje directo a Donald Trump.

“Trump, coronaste. Petróleo aquí, cerquita. Tú eres un loco, Trump. Si tienes petróleo en la esquina, no te vayas a Venezuela ni a Arabia Saudita”, dice entre risas, mientras se mete de lleno en su personaje. Con su tono encendido y gestos exagerados, el cubano no se guarda nada. “Hay que meterle mano a esto ya. No hace falta ni Delta Force, con la policía de Hialeah los sacas al minuto. Los cubanos te regalamos el petróleo completo”, remata, desatando carcajadas.

El video, grabado en tono de humor, hace referencia a la actual situación política en Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y anunciara una inversión millonaria para reconstruir su industria petrolera. Barbaton aprovechó el momento y convirtió la noticia cubana en una parodia perfecta.

Los comentarios no se hicieron esperar y fueron casi tan graciosos como el video. “Trumpy, te damos todo el petróleo y dos playas”, escribió una seguidora. Otro añadió: “Te regalamos la Isla de la Juventud para que hagas el campo de golf más grande del mundo”. Un tercero se unió a la broma con: “Hasta por el noticiero lo ponen, Canel es el próximo”.

Entre los miles de reacciones, también hubo quienes mezclaron risas con esperanza. “Dios bendiga a los cubanos, este año llega la libertad y la democracia para ustedes también”, comentó un usuario venezolano. Otro resumió lo que muchos pensaban: “Corre Trump, que en Sancti Spíritus te espera el tesoro escondido”.