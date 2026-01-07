Mayoría de cubanos confía en que el régimen caerá este mismo año, revela encuesta

Vídeos relacionados:

Una encuesta publicada por nuestra redacción muestra que la mayoría de los participantes cree que el régimen cubano podría caer en 2026, en medio del clima regional después de las acciones militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

En la pregunta —“Tras los acontecimientos recientes en la región, ¿cree usted que el régimen cubano podría caer en 2026?”—, el 62% respondió: “Sí, creo que el régimen caerá en 2026”.

Otro 22% dijo: “Sí, pero no en 2026, tomará más tiempo”; un 3% opinó que “No, el régimen no caerá”; y un 13% marcó “No estoy seguro/a”.

En decenas de comentarios de usuarios predominan expresiones de deseo y escepticismo a la vez.

Algunas personas afirmaron “De que cae, cae” y “Dios permita y sea pronto”, mientras otras sostuvieron que “esto se va a caer” solo si ocurre un agravamiento de la crisis y el pueblo sale a la calle, o que “nadie va a invadir” y que el cambio dependería de la acción interna.

También aparecen opiniones que advierten que quienes esperan un colapso rápido “no conocen la historia de Cuba” o que “nunca” ocurrirá.

Captura de Facebook de CiberCuba

Otro sondeo lanzado este miércoles indica que una mayoría de cubanos estaría a favor de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, en la operación militar que terminó con su detención el pasado 3 de enero.

En la consulta donde CiberCuba Noticias preguntó "¿Apoya usted la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos?", el 75% de los 1000 lectores que participaron votó a favor de la captura de Maduro, mientras que el 25 % se manifestó en contra de la acción estadounidense.

Entre las respuestas destaca la de Yoanys Sánchez González, quien criticó la acción militar: “Yo espero que gane el No. Obvio las cosas que se toman por la fuerza nunca son buenas y además, la muerte de personas inocentes… espero que nadie apoye semejante barbaridad.”

Estos debates reflejan las profundas divisiones en la opinión pública cubana respecto a la intervención extranjera en Venezuela, aliado histórico de La Habana.

Algunos usuarios ven la captura de Maduro como un acto de justicia contra un régimen aparentemente vinculado al narcotráfico y la represión, mientras otros consideran que recurrió a la fuerza militar es una violación de la soberanía de los pueblos.

La operación para capturar a Maduro fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y ha generado reacciones encontradas en la región y en el mundo.

Mientras sectores políticos en Estados Unidos mostraron cierto respaldo a la acción, otros advirtieron sobre posibles violaciones al derecho internacional y el riesgo de inestabilidad en América Latina.