Sandro Castro lanza su burla más directa contra Díaz-Canel en el momento más frágil del régimen

Ver más

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, publicó en su cuenta de Instagram una imagen que volvió a encender la polémica en Cuba.

En la fotografía, el empresario del ocio aparece sosteniendo una cerveza Cristal y mirándola fijamente, acompañando la escena con un mensaje directo y burlón: "Cuando estoy contigo se me olvida que Díaz-Canel es presidente".

Captura de Instagram / Sandro Castro

Se trata de la alusión más frontal que ha hecho hasta ahora contra el gobernante cubano, convirtiéndolo en objeto explícito de su ironía.

El comentario adquiere especial relevancia porque se produce en un momento de enorme fragilidad para el régimen.

Tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y con la atención del presidente estadounidense Donald Trump enfocada sobre La Habana, la dictadura enfrenta el contexto político más delicado de su historia.

Lo más leído hoy:

En ese escenario, la burla de Sandro ha sido interpretada por muchos como algo más que una provocación ligera: el posicionamiento de alguien cercano al poder que quiere mostrar distancia cuando el sistema se viene abajo.

Como reza el refrán marinero: "Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en irse".

Díaz-Canel, blanco constante de las ironías del nieto de Fidel

No es la primera vez que Sandro Castro se mofa de Díaz-Canel.

En diciembre pasado ya había generado controversia al responder en Instagram a un seguidor con la frase "Soy más de tomar Cristachhh, no limonada", una referencia irónica a la célebre declaración de Díaz-Canel de 2020 que "la limonada es la base de todo".

Esa publicación reavivó el debate sobre los privilegios de los familiares del poder, capaces de burlarse abiertamente del presidente sin enfrentar sanciones.

En octubre, el nieto de Fidel difundió un video en el que parodió la miseria cotidiana que viven los cubanos.

En la grabación, aparecía cavando un hueco simbólico mientras encontraba alimentos básicos -pollo, aceite, leche en polvo y limones- junto a un juguete sexual, ironizando sobre la escasez, la inflación y los apagones.

En uno de los momentos más comentados, al encontrar limones declaró: "Yo sabía que la base de todo no puede faltar: unos limoncitos para hacer una limonadita fresca", una clara alusión al mandatario cubano.

A lo largo de sus publicaciones, Sandro Castro ha demostrado disfrutar de la impunidad que le concede su apellido.

Mientras periodistas independientes y activistas por los derechos humanos son multados, detenidos o encarcelados por criticar la realidad cubana, el nieto de Fidel se burla públicamente del gobernante sin consecuencias visibles, reforzando la percepción de un doble rasero en la isla.

En julio, lanzó otro dardo en un video en el que, sosteniendo una cerveza Cristal, dijo: "¿Qué le dice el apagón al otro apagón? ¡Somos continuidad!", en alusión al eslogan oficialista promovido por Díaz-Canel.

La publicación circuló mientras gran parte del país sufría prolongados cortes eléctricos, convirtiéndose en otra indirecta al discurso del régimen.

En junio, Sandro dio "me gusta" a un comentario que se burlaba directamente del gobernante, un gesto que fue interpretado por muchos seguidores como una señal de desaprobación hacia Díaz-Canel o de simpatía con las críticas al mandatario.

El conjunto de estas acciones dibuja un retrato incómodo tanto para el gobernante como para el propio Sandro Castro.

Por un lado, deja en evidencia la pérdida de autoridad simbólica de Díaz-Canel incluso entre los herederos del castrismo; por otro, expone el cinismo de una élite que se permite bromear sobre el colapso del país mientras millones de cubanos enfrentan apagones, escasez y represión.

La imagen del nieto de Fidel brindando con una Cristal y olvidando que Díaz-Canel es gobernante no solo lo ridiculiza a él: también revela la desconexión de la cúpula heredera con la tragedia cotidiana del país, en un momento en que el régimen se tambalea como nunca antes.