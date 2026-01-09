Sandro Castro lanza su burla más directa contra Díaz-Canel en el momento más frágil del régimen

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, publicó en su cuenta de Instagram una imagen que volvió a encender la polémica en Cuba.
En la fotografía, el empresario del ocio aparece sosteniendo una cerveza Cristal y mirándola fijamente, acompañando la escena con un mensaje directo y burlón: "Cuando estoy contigo se me olvida que Díaz-Canel es presidente".
Se trata de la alusión más frontal que ha hecho hasta ahora contra el gobernante cubano, convirtiéndolo en objeto explícito de su ironía.
El comentario adquiere especial relevancia porque se produce en un momento de enorme fragilidad para el régimen.
Tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y con la atención del presidente estadounidense Donald Trump enfocada sobre La Habana, la dictadura enfrenta el contexto político más delicado de su historia.
Lo más leído hoy:
En ese escenario, la burla de Sandro ha sido interpretada por muchos como algo más que una provocación ligera: el posicionamiento de alguien cercano al poder que quiere mostrar distancia cuando el sistema se viene abajo.
Como reza el refrán marinero: "Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en irse".
Díaz-Canel, blanco constante de las ironías del nieto de Fidel
No es la primera vez que Sandro Castro se mofa de Díaz-Canel.
En diciembre pasado ya había generado controversia al responder en Instagram a un seguidor con la frase "Soy más de tomar Cristachhh, no limonada", una referencia irónica a la célebre declaración de Díaz-Canel de 2020 que "la limonada es la base de todo".
Esa publicación reavivó el debate sobre los privilegios de los familiares del poder, capaces de burlarse abiertamente del presidente sin enfrentar sanciones.
En octubre, el nieto de Fidel difundió un video en el que parodió la miseria cotidiana que viven los cubanos.
En la grabación, aparecía cavando un hueco simbólico mientras encontraba alimentos básicos -pollo, aceite, leche en polvo y limones- junto a un juguete sexual, ironizando sobre la escasez, la inflación y los apagones.
En uno de los momentos más comentados, al encontrar limones declaró: "Yo sabía que la base de todo no puede faltar: unos limoncitos para hacer una limonadita fresca", una clara alusión al mandatario cubano.
A lo largo de sus publicaciones, Sandro Castro ha demostrado disfrutar de la impunidad que le concede su apellido.
Mientras periodistas independientes y activistas por los derechos humanos son multados, detenidos o encarcelados por criticar la realidad cubana, el nieto de Fidel se burla públicamente del gobernante sin consecuencias visibles, reforzando la percepción de un doble rasero en la isla.
En julio, lanzó otro dardo en un video en el que, sosteniendo una cerveza Cristal, dijo: "¿Qué le dice el apagón al otro apagón? ¡Somos continuidad!", en alusión al eslogan oficialista promovido por Díaz-Canel.
La publicación circuló mientras gran parte del país sufría prolongados cortes eléctricos, convirtiéndose en otra indirecta al discurso del régimen.
En junio, Sandro dio "me gusta" a un comentario que se burlaba directamente del gobernante, un gesto que fue interpretado por muchos seguidores como una señal de desaprobación hacia Díaz-Canel o de simpatía con las críticas al mandatario.
El conjunto de estas acciones dibuja un retrato incómodo tanto para el gobernante como para el propio Sandro Castro.
Por un lado, deja en evidencia la pérdida de autoridad simbólica de Díaz-Canel incluso entre los herederos del castrismo; por otro, expone el cinismo de una élite que se permite bromear sobre el colapso del país mientras millones de cubanos enfrentan apagones, escasez y represión.
La imagen del nieto de Fidel brindando con una Cristal y olvidando que Díaz-Canel es gobernante no solo lo ridiculiza a él: también revela la desconexión de la cúpula heredera con la tragedia cotidiana del país, en un momento en que el régimen se tambalea como nunca antes.
Preguntas frecuentes sobre las burlas de Sandro Castro hacia el gobierno cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Sandro Castro se burla de Miguel Díaz-Canel?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, utiliza las redes sociales para lanzar burlas e ironías hacia Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano. Estas acciones se interpretan como una crítica al régimen y muestran una desconexión de la élite con la realidad del pueblo cubano. Sus publicaciones han generado controversia y debate sobre los privilegios de los familiares del poder en Cuba.
¿Qué significado tiene la expresión "Cristachhh, no limonada" usada por Sandro Castro?
La expresión "Cristachhh, no limonada" es una burla directa a una declaración de Díaz-Canel de 2020, donde afirmó que "la limonada es la base de todo". Sandro Castro utiliza esta frase para ridiculizar al presidente cubano, mientras resalta los privilegios que disfruta, en contraste con la escasez que enfrenta la población cubana.
¿Qué reacciones han provocado las publicaciones de Sandro Castro en redes sociales?
Las publicaciones de Sandro Castro han generado una mezcla de críticas y apoyo. Mientras algunos lo ven como una figura que desafía al régimen con ironía, otros lo acusan de burlarse del pueblo cubano desde una posición de privilegio. Su estilo irreverente lo ha convertido en una figura mediática polémica dentro y fuera de la isla.
¿Cómo ha afectado la figura de Sandro Castro al régimen cubano?
La figura de Sandro Castro ha expuesto la pérdida de autoridad simbólica de Díaz-Canel y la desconexión de la élite castrista con la realidad del pueblo cubano. Sus acciones y palabras han sido vistas como un reflejo del fracaso del proyecto socialista y han aumentado el descontento popular hacia el régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.