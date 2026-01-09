Aumentan los apagones en Cuba ante el déficit de generación más alto de 2026

De acuerdo con el parte diario publicado por la Unión Eléctrica (UNE), para este viernes se prevé un déficit de 1,800 MW y una afectación máxima de 1,830 MW durante el horario nocturno, la cifra más alta registrada en lo que va de 2026.

Según el reporte oficial, la disponibilidad de generación a las 06:00 a. m. era de 1,500 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 1,950 MW, con una afectación de 490 MW desde horas de la madrugada. Se estima que al mediodía la afectación ascienda a 700 MW. En la jornada anterior, el servicio se mantuvo interrumpido de manera continua desde las 04:49 de la madrugada, con una afectación máxima de 1,771 MW a las 18:20 horas, según el informe oficial difundido por la empresa estatal.

La UNE informó que permanecen averiadas las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton. Además, están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 569 MW fuera de servicio, mientras que la falta de combustible continúa afectando a 96 centrales de generación distribuida, que suman 896 MW, además de 150 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 1,046 MW fuera del sistema por esta causa.

Los 34 parques solares fotovoltaicos del país aportaron el jueves una producción de 3,084 MWh, con una potencia máxima de 629 MW en el horario del mediodía. Sin embargo, su contribución resulta insuficiente para compensar las múltiples fallas y la creciente demanda eléctrica nacional. El panorama confirma que los apagones persisten en todo el país, pese a los anuncios de inversión en fuentes renovables y mantenimiento del sistema. Con un déficit que supera los 1,800 MW, millones de cubanos siguen enfrentando interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, sin señales de mejora en el corto plazo.

En La Habana, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que el día anterior el servicio se vio afectado durante 3 horas y 53 minutos, con una afectación máxima de 243 MW a las 6:20 p. m., restablecida a las 8:31 p. m.. Según el comunicado, en la madrugada de este viernes no se registraron interrupciones y al cierre de la nota no existían afectaciones por déficit, aunque la empresa advirtió que las interrupciones “dependerán de las exigencias del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)”.

La entidad publicó también una programación de afectaciones por déficit de generación para el 9 de enero y la madrugada del 10, que incluye cortes planificados en diferentes bloques de horario, desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente, con alternancia entre los bloques B2, B3, B4, B5, B6 y B1.

El pronóstico de este viernes agrava el panorama que ya se había reportado el jueves, cuando los apagones persistían en Cuba con un déficit eléctrico superior a los 1,600 MW, reflejando la fragilidad estructural del sistema energético nacional.