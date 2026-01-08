Apagones persisten en Cuba: déficit eléctrico supera los 1,600 MW en el horario pico

Vídeos relacionados:

El sistema eléctrico cubano volverá a enfrentar una jornada marcada por apagones prolongados. Según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), para el horario pico de este jueves se prevé un déficit de 1,640 MW, lo que provocará una afectación estimada de 1,670 MW a lo largo del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la disponibilidad de generación será de apenas 1,560 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3,200 MW, una brecha que confirma la fragilidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Cortes ininterrumpidos y fallas acumuladas

Durante la jornada anterior, el servicio eléctrico estuvo afectado de manera continua desde las 04:54 hasta las 03:11 de la madrugada, con una afectación máxima de 1,739 MW a las 6:00 p. m., coincidente con el horario de mayor consumo.

En la mañana de este jueves, a las 06:30 a. m., la demanda alcanzaba los 2,100 MW, mientras la disponibilidad apenas llegaba a 1,560 MW, lo que ya generaba 505 MW de afectación, cifra que podría aumentar conforme avance el día. Para el horario del mediodía, la UNE estima apagones de hasta 950 MW.

Averías, mantenimiento y falta de combustible

El informe confirma que varias termoeléctricas clave permanecen fuera de servicio por averías, entre ellas las unidades 5 de Mariel y Nuevitas, así como la unidad 2 de Felton. A esto se suman mantenimientos programados en Santa Cruz y en la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 621 MW, mientras que la crisis de combustible continúa siendo uno de los principales cuellos de botella:

116 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, afectando 875 MW

142 MW adicionales permanecen indisponibles por falta de lubricantes

En total, 1,017 MW están fuera del sistema por causas asociadas al suministro de combustible, un problema que se mantiene sin solución a corto plazo.

Energía solar: alivio parcial, pero insuficiente

Aunque los 34 parques solares fotovoltaicos aportaron 3.224 MWh en la jornada anterior, con una potencia máxima de 654 MW, su contribución sigue siendo insuficiente para compensar la caída de la generación térmica y la alta demanda.

El panorama confirma que, pese a los anuncios oficiales, los apagones continúan siendo una constante en la vida diaria de los cubanos, sin señales claras de mejora en el corto plazo.