Apagones persisten en Cuba: déficit eléctrico supera los 1,600 MW en el horario pico

El sistema eléctrico cubano volverá a enfrentar una jornada marcada por apagones prolongados. Según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), para el horario pico de este jueves se prevé un déficit de 1,640 MW, lo que provocará una afectación estimada de 1,670 MW a lo largo del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la disponibilidad de generación será de apenas 1,560 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3,200 MW, una brecha que confirma la fragilidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Cortes ininterrumpidos y fallas acumuladas
Durante la jornada anterior, el servicio eléctrico estuvo afectado de manera continua desde las 04:54 hasta las 03:11 de la madrugada, con una afectación máxima de 1,739 MW a las 6:00 p. m., coincidente con el horario de mayor consumo.
En la mañana de este jueves, a las 06:30 a. m., la demanda alcanzaba los 2,100 MW, mientras la disponibilidad apenas llegaba a 1,560 MW, lo que ya generaba 505 MW de afectación, cifra que podría aumentar conforme avance el día. Para el horario del mediodía, la UNE estima apagones de hasta 950 MW.
Averías, mantenimiento y falta de combustible
El informe confirma que varias termoeléctricas clave permanecen fuera de servicio por averías, entre ellas las unidades 5 de Mariel y Nuevitas, así como la unidad 2 de Felton. A esto se suman mantenimientos programados en Santa Cruz y en la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 621 MW, mientras que la crisis de combustible continúa siendo uno de los principales cuellos de botella:
116 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, afectando 875 MW
142 MW adicionales permanecen indisponibles por falta de lubricantes
En total, 1,017 MW están fuera del sistema por causas asociadas al suministro de combustible, un problema que se mantiene sin solución a corto plazo.
Energía solar: alivio parcial, pero insuficiente
Aunque los 34 parques solares fotovoltaicos aportaron 3.224 MWh en la jornada anterior, con una potencia máxima de 654 MW, su contribución sigue siendo insuficiente para compensar la caída de la generación térmica y la alta demanda.
El panorama confirma que, pese a los anuncios oficiales, los apagones continúan siendo una constante en la vida diaria de los cubanos, sin señales claras de mejora en el corto plazo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué sigue habiendo apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba continúan debido a un déficit significativo en la capacidad de generación eléctrica. Este déficit es consecuencia de averías en varias termoeléctricas, mantenimientos prolongados y una crítica escasez de combustible, lo que ha dejado al país sin poder cubrir la demanda eléctrica necesaria.
¿Cuál es el impacto de la falta de combustible en la crisis energética de Cuba?
La falta de combustible es uno de los factores más críticos en la crisis energética de Cuba. Esta escasez afecta gravemente a la generación distribuida, manteniendo fuera de servicio un gran número de centrales eléctricas y contribuyendo significativamente al déficit de energía que experimenta el país.
¿Cómo contribuyen las energías renovables a la situación eléctrica en Cuba?
Aunque Cuba ha incorporado varios parques solares fotovoltaicos, su aporte sigue siendo insuficiente para compensar la caída en la generación térmica. Los parques solares contribuyen con energía renovable, pero no logran cubrir el déficit total debido a la alta demanda eléctrica y la inestabilidad del sistema termoeléctrico.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
Hasta el momento, no se han implementado soluciones efectivas por parte del gobierno cubano para resolver la crisis energética. Las autoridades han anunciado la incorporación de energías renovables, pero los problemas persisten debido a la falta de inversión, el deterioro de las plantas termoeléctricas y la escasez de combustible.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.