“El plan de mi padre sigue en marcha”: Hijo de Maduro pide unidad en medio de la crisis

Nicolás Maduro Guerra, hijo del recién capturado Nicolás Maduro, llamó a la unidad dentro del oficialismo y aseguró que el Ejecutivo está ejecutando “el plan” que —según afirmó— dejó aprobado su padre antes de ser atrapado por Estados Unidos.

“Todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno, era el plan de Nicolás Maduro… Estamos siguiendo sus instrucciones”, dijo en un acto político.

En su intervención, Maduro Guerra sostuvo que su padre “marcó el rumbo” y estaba “preparado para todo”, y citó tres instrumentos que, según dijo, forman parte de esa hoja de ruta: el Plan de la Patria, el Plan de las Siete Transformaciones y el Plan de Negociación.

“Si me pasa algo, este es el camino… Aquí está el Plan de la Patria. Aquí está el Plan de las Siete Transformaciones. Aquí está el Plan de Negociación”, expresó, atribuyéndolo a indicaciones previas de su padre.

El diputado chavista añadió que “los cinco puntos” que Maduro “aprobó en diciembre” son los que están “trabajando hoy” y que la “prosperidad” futura del país sería resultado de ese plan.

Maduro Guerra enmarcó el llamado a la unidad como una señal de continuidad del poder tras la captura de Maduro y respaldó explícitamente a Delcy Rodríguez, a quien describió como “nuestra hermana mayor”, “al frente de la presidencia interina”, junto a un “equipo colectivo de liderazgo político de alto nivel”.

El pronunciamiento ocurre en una jornada de tensión política, luego de la apertura de la Asamblea Nacional, donde Maduro Guerra dijo expresar “apoyo incondicional” a Rodríguez y cerró filas con ella a la espera de su ratificación parlamentaria, tras la captura de Maduro el pasado sábado 3 de enero. Al final, envió un mensaje directo: “La patria está en buenas manos”.

En ese escenario, Maduro Guerra también defendió a su padre frente a la justicia estadounidense, afirmando que el derecho internacional “existe para frenar imperios” y recurrió a una comparación política: “Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, según el texto.

Medios internacionales han reseñado el tono emocional del discurso y el respaldo público a Delcy Rodríguez como presidenta interina, presentándolo como un intento de reforzar la narrativa de continuidad del chavismo tras la captura de Maduro.

De los 285 parlamentarios que integran la Asamblea, 256 son afines al chavismo, lo que garantiza al oficialismo el control total del órgano legislativo, en momentos en que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal de Nueva York.

El hijo de Maduro también propuso a Jorge Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional, consolidando aún más el control político del chavismo en el Legislativo.