“El plan de mi padre sigue en marcha”: Hijo de Maduro pide unidad en medio de la crisis

Nicolás Maduro Guerra, hijo del recién capturado Nicolás Maduro, llamó a la unidad dentro del oficialismo y aseguró que el Ejecutivo está ejecutando “el plan” que —según afirmó— dejó aprobado su padre antes de ser atrapado por Estados Unidos.
“Todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno, era el plan de Nicolás Maduro… Estamos siguiendo sus instrucciones”, dijo en un acto político.
En su intervención, Maduro Guerra sostuvo que su padre “marcó el rumbo” y estaba “preparado para todo”, y citó tres instrumentos que, según dijo, forman parte de esa hoja de ruta: el Plan de la Patria, el Plan de las Siete Transformaciones y el Plan de Negociación.
“Si me pasa algo, este es el camino… Aquí está el Plan de la Patria. Aquí está el Plan de las Siete Transformaciones. Aquí está el Plan de Negociación”, expresó, atribuyéndolo a indicaciones previas de su padre.
El diputado chavista añadió que “los cinco puntos” que Maduro “aprobó en diciembre” son los que están “trabajando hoy” y que la “prosperidad” futura del país sería resultado de ese plan.
Maduro Guerra enmarcó el llamado a la unidad como una señal de continuidad del poder tras la captura de Maduro y respaldó explícitamente a Delcy Rodríguez, a quien describió como “nuestra hermana mayor”, “al frente de la presidencia interina”, junto a un “equipo colectivo de liderazgo político de alto nivel”.
El pronunciamiento ocurre en una jornada de tensión política, luego de la apertura de la Asamblea Nacional, donde Maduro Guerra dijo expresar “apoyo incondicional” a Rodríguez y cerró filas con ella a la espera de su ratificación parlamentaria, tras la captura de Maduro el pasado sábado 3 de enero. Al final, envió un mensaje directo: “La patria está en buenas manos”.
En ese escenario, Maduro Guerra también defendió a su padre frente a la justicia estadounidense, afirmando que el derecho internacional “existe para frenar imperios” y recurrió a una comparación política: “Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, según el texto.
Medios internacionales han reseñado el tono emocional del discurso y el respaldo público a Delcy Rodríguez como presidenta interina, presentándolo como un intento de reforzar la narrativa de continuidad del chavismo tras la captura de Maduro.
De los 285 parlamentarios que integran la Asamblea, 256 son afines al chavismo, lo que garantiza al oficialismo el control total del órgano legislativo, en momentos en que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal de Nueva York.
El hijo de Maduro también propuso a Jorge Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional, consolidando aún más el control político del chavismo en el Legislativo.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la continuidad del régimen en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió con Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. La operación militar que culminó con su detención marca un cambio drástico en la política regional y ha dejado a aliados como Cuba en una situación vulnerable.
¿Qué plan está siguiendo el gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro?
Según Nicolás Maduro Guerra, el gobierno venezolano sigue un plan aprobado previamente por Nicolás Maduro, que incluye el Plan de la Patria, el Plan de las Siete Transformaciones y el Plan de Negociación. Estos instrumentos buscan asegurar la continuidad del régimen chavista y la prosperidad futura del país.
¿Quién está al frente del gobierno de Venezuela en ausencia de Maduro?
Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Maduro. Ha sido juramentada ante una Asamblea Nacional controlada por el chavismo y cuenta con el respaldo de figuras clave del régimen, como Nicolás Maduro Guerra y Jorge Rodríguez.
¿Cuál es la postura del régimen venezolano frente a la actuación de Estados Unidos?
El régimen venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, califica la captura de Maduro como un "secuestro ilegal e ilegítimo" y ha denunciado la operación estadounidense como una violación del derecho internacional. Rodríguez ha enfatizado la disposición a mantener relaciones de respeto bajo la legalidad internacional, pero rechaza cualquier intento de intervención extranjera.
