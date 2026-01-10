Bancos estadounidenses evalúan posibles inversiones en Venezuela

Vídeos relacionados:

Ver más

La participación de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano abre una oportunidad potencial para bancos internacionales, incluidos bancos estadounidenses, que podrían competir por negocios de financiación del comercio y financiación de inversiones en infraestructura petrolera, según información de Reuters.

De acuerdo con esas fuentes, JPMorgan Chase y otros bancos aparecen en una posición ventajosa por su historial en el país y por su experiencia previa en estructuras de financiamiento vinculadas a contextos de reconstrucción.

Reuters señala que JPMorgan ha tenido presencia en Venezuela durante 60 años y que, aunque redujo operaciones bancarias y de negociación de acciones en 2002, mantuvo durante años una oficina inactiva en Caracas que podría reactivarse si fuera necesario.

El posible regreso del sector bancario se produce tras años de fuertes restricciones.

El documento recuerda que Venezuela está bajo sanciones estadounidenses desde 2006, endurecidas en 2017, que prohíben a instituciones financieras de EE.UU. proporcionar nuevos fondos al gobierno o a PDVSA; y que en 2019 Washington impuso sanciones amplias al sector petrolero.

Ahora, EE.UU. planea revertir selectivamente sanciones a medida que comienza a comercializar petróleo venezolano, y el Departamento de Energía indicó que los ingresos se depositarían en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos globales.

Lo más leído hoy:

Reuters describe varias vías potenciales de participación para JPMorgan: desde la posibilidad discutida internamente de crear un banco comercial para financiar exportaciones de petróleo, hasta el uso de recursos de su iniciativa de Seguridad y Resiliencia (un plan a 10 años por 1,5 billones de dólares) para financiar áreas como minerales críticos, donde Venezuela posee recursos abundantes, según fuentes citadas.

Otros actores también aparecen mencionados. Citigroup operó históricamente en Venezuela, pero vendió sus operaciones al Banco Nacional de Crédito y salió del país en 2021.

Aun así, analistas citados por Reuters sugieren que su experiencia regional podría volver a ser relevante si cambian las condiciones.

Por su parte, BBVA es descrito como el único gran banco extranjero con presencia significativa en Venezuela, aunque un portavoz señaló que “es demasiado pronto” para pronunciarse debido a la alta incertidumbre.

El documento subraya que, incluso si se flexibilizan sanciones, persistirían obstáculos: el sistema bancario venezolano está “fuertemente regulado”, opera bajo aislamiento financiero e inestabilidad económica, y depende de bancos fuera de la jurisdicción estadounidense e intermediarios extraterritoriales para mover pagos.

Incluso tras el levantamiento de sanciones a Irán en 2016, muchos bancos globales se mostraron reacios a retomar negocios.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters dijo que la administración Trump evalúa cuidadosamente sus opciones y que cualquier anuncio vendrá directamente del gobierno, advirtiendo que “cualquier otra cosa es pura especulación”.

En la Casa Blanca, en reunión con las grandes petroleras de EE.UU. como Exxon, Chevron o ConocoPhillips, y algunas extranjeras como la italiana ENI o la española Repsol, Trump afirmó que su gobierno coordina con “las mayores petroleras del mundo” el control y la reconstrucción del sector energético venezolano con metas que incluyen estabilizar el país y reducir los precios del crudo.

El presidente indicó que el interés empresarial era tan alto que “el salón de baile no alcanza” y que más de una decena de compañías buscaban participar; además, afirmó que las empresas que no pudieron ser recibidas se reunirían en los próximos días con el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

El plan incluye que Estados Unidos supervise la producción y comercialización del crudo, y que los ingresos sean administrados bajo supervisión estadounidense “en beneficio del pueblo venezolano”.

Durante el encuentro se abordaron también la seguridad regional, el combate al narcotráfico y la reducción de los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses.