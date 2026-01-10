En un acto en Guantánamo, el discurso oficial promete resistir con héroes muertos ante tensiones regionales

Ver más

En medio de un escenario regional marcado por tensiones, advertencias y discursos de fuerza, un acto político en Guantánamo volvió a recurrir a la épica revolucionaria más extrema para responder a lo que el oficialismo cubano presenta como una amenaza inminente contra la isla.

En un clip que circula en redes sociales, grabado durante un acto de reafirmación revolucionaria en esa provincia oriental, un orador aseguró desde la tribuna que, si Cuba fuera el próximo objetivo tras lo ocurrido en Venezuela, el país respondería con un “ejército” simbólico salido de la muerte.

“Emergerá desde el fondo del océano la metralleta y la imagen imperecedera de Camilo Cienfuegos Gorriarán”, proclamó, antes de invocar al Che Guevara, a Fidel Castro, a Raúl Castro y al actual gobernante Miguel Díaz-Canel como parte de una respuesta continental para “liberar una vez más la paz en América”.

Las palabras, cargadas de imágenes bélicas y referencias a líderes fallecidos, apelan a una narrativa que durante décadas ha sido utilizada por el poder en Cuba en momentos de crisis: la de la resistencia eterna, la del sacrificio heroico y la de un enemigo externo siempre al acecho.

En este caso, el mensaje dialoga directamente con el nuevo clima político tras la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones provenientes de Estados Unidos, donde se ha vuelto a colocar a Cuba en el centro del tablero regional.

Mientras fuera de la isla se habla de sanciones, presión internacional y posibles cambios de escenario, dentro del país el discurso oficial vuelve a refugiarse en los símbolos del pasado.

No se mencionan apagones, escasez, inflación ni la migración masiva que ha vaciado barrios enteros, sino la promesa de una respuesta épica encabezada por figuras que ya no están y por consignas que muchos cubanos escuchan desde hace generaciones.

El contraste no pasa desapercibido para una población agotada por la crisis cotidiana. Para muchos, resulta difícil conectar la retórica de “destacamentos de respuesta rápida” y guerrilleros legendarios con una realidad marcada por la lucha diaria por sobrevivir, la incertidumbre y el silencio oficial ante los problemas más urgentes.

El video desde Guantánamo no solo revive el tono más beligerante del discurso revolucionario, sino que también muestra cómo, ante cada sacudida externa, el poder en Cuba opta por mirar al pasado y convocar a los muertos, mientras los vivos siguen esperando respuestas.