En un acto en Guantánamo, el discurso oficial promete resistir con héroes muertos ante tensiones regionales

En medio de un escenario regional marcado por tensiones, advertencias y discursos de fuerza, un acto político en Guantánamo volvió a recurrir a la épica revolucionaria más extrema para responder a lo que el oficialismo cubano presenta como una amenaza inminente contra la isla.
En un clip que circula en redes sociales, grabado durante un acto de reafirmación revolucionaria en esa provincia oriental, un orador aseguró desde la tribuna que, si Cuba fuera el próximo objetivo tras lo ocurrido en Venezuela, el país respondería con un “ejército” simbólico salido de la muerte.
“Emergerá desde el fondo del océano la metralleta y la imagen imperecedera de Camilo Cienfuegos Gorriarán”, proclamó, antes de invocar al Che Guevara, a Fidel Castro, a Raúl Castro y al actual gobernante Miguel Díaz-Canel como parte de una respuesta continental para “liberar una vez más la paz en América”.
Las palabras, cargadas de imágenes bélicas y referencias a líderes fallecidos, apelan a una narrativa que durante décadas ha sido utilizada por el poder en Cuba en momentos de crisis: la de la resistencia eterna, la del sacrificio heroico y la de un enemigo externo siempre al acecho.
En este caso, el mensaje dialoga directamente con el nuevo clima político tras la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones provenientes de Estados Unidos, donde se ha vuelto a colocar a Cuba en el centro del tablero regional.
Mientras fuera de la isla se habla de sanciones, presión internacional y posibles cambios de escenario, dentro del país el discurso oficial vuelve a refugiarse en los símbolos del pasado.
No se mencionan apagones, escasez, inflación ni la migración masiva que ha vaciado barrios enteros, sino la promesa de una respuesta épica encabezada por figuras que ya no están y por consignas que muchos cubanos escuchan desde hace generaciones.
El contraste no pasa desapercibido para una población agotada por la crisis cotidiana. Para muchos, resulta difícil conectar la retórica de “destacamentos de respuesta rápida” y guerrilleros legendarios con una realidad marcada por la lucha diaria por sobrevivir, la incertidumbre y el silencio oficial ante los problemas más urgentes.
El video desde Guantánamo no solo revive el tono más beligerante del discurso revolucionario, sino que también muestra cómo, ante cada sacudida externa, el poder en Cuba opta por mirar al pasado y convocar a los muertos, mientras los vivos siguen esperando respuestas.
Preguntas Frecuentes sobre la Retórica y la Situación Actual en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué significa la retórica revolucionaria utilizada por el gobierno cubano en su discurso en Guantánamo?
La retórica revolucionaria utilizada en el discurso en Guantánamo es un recurso del gobierno cubano para apelar a la épica de la resistencia y el sacrificio heroico al evocar figuras históricas como Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Esta narrativa busca desviar la atención de los problemas internos y presentar una imagen de firmeza ante amenazas externas, aunque muchos cubanos ven estas referencias como desconectadas de la realidad cotidiana de crisis y escasez.
¿Cuál es la reacción del pueblo cubano ante las declaraciones de Díaz-Canel sobre dar su vida por Maduro?
La reacción del pueblo cubano ante las declaraciones de Díaz-Canel ha sido de sarcasmo, indignación y rechazo. Muchos cubanos criticaron que el presidente hable de sacrificio personal mientras la población sufre apagones, hambre y falta de medicinas. La promesa de dar su vida por Maduro se percibe como una distracción ante la crisis interna y una muestra de lealtad a un régimen extranjero, lo que ha generado comentarios irónicos y llamados a que ese sacrificio no involucre al pueblo cubano.
¿Cómo afecta la caída de Maduro a Cuba?
La caída de Maduro tendría un impacto devastador en Cuba, ya que Venezuela es su principal fuente de petróleo. Sin este suministro, la economía cubana enfrentaría apagones más severos, colapso del transporte y una profunda crisis económica. Además, perdería un aliado estratégico, lo que dejaría al régimen cubano más aislado internacionalmente y sin su habitual justificación ideológica de resistencia.
¿Qué papel juega la propaganda en la respuesta del régimen cubano a las crisis actuales?
La propaganda es una herramienta clave para el régimen cubano en su respuesta a las crisis actuales. Ante la falta de soluciones reales a problemas como apagones, escasez y crisis sanitaria, el gobierno recurre a discursos épicos y a la exaltación del pasado revolucionario para mantener la cohesión social y desviar la atención de las carencias internas. Esta estrategia busca reforzar el control social y la imagen de un enemigo externo constante.
