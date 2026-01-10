Buque petrolero mexicano arriba a Cuba mientras persisten los apagones

Vídeos relacionados:

El buque petrolero Ocean Mariner arribó este viernes a la bahía de La Habana con cerca de 86,000 barriles de combustible procedentes de México, en un envío destinado a aliviar los prolongados apagones que sufre la isla.

Según confirmaron a EFE fuentes del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, la nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital cubana tras haber salido el mes anterior del complejo Pajaritos de la estatal Pemex, en el sur de México.

Los barriles comenzaron a descargarse desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, ubicada en el municipio habanero de Regla, en la capital cubana.

El Ocean Mariner es una de dos embarcaciones —junto con el Eugenia Gas— que han salido en semanas recientes desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que México ha realizado a Cuba en años recientes, de acuerdo con el reporte.

La llegada ocurre en un momento crítico: amplias zonas del país registran cortes eléctricos de 20 o más horas diarias, en medio de la incertidumbre sobre si Venezuela podrá mantenerse como principal proveedor de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.,

Cuba arrastra una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por averías frecuentes en centrales obsoletas y la falta de divisas para comprar el combustible requerido.

Captura de Vessel Finder

En 12 meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

En términos de volumen, EFE precisa que los 80,000 barriles enviados por Pemex equivalen a algo más del déficit de crudo de un día.

Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles diarios para sus requerimientos energéticos básicos, de los cuales unos 40,000 provienen de producción nacional.

Según datos oficiales citados (ONEI), el 60% del combustible consumido en la isla es importado y, del total requerido, el 65% se destina a alimentar las termoeléctricas.

El reporte añade que estudios independientes estiman que cerca de la mitad de las necesidades de combustible cubanas se cubrían con importaciones de Venezuela, México y, en menor medida, Rusia.

Ese análisis sostiene que Venezuela aportó en años recientes alrededor de 50,000 barriles diarios, pero desde 2024 el promedio habría descendido a entre 10,000 y 30,000, datos que ni Caracas ni La Habana hacen públicos.

Las intercepciones estadounidenses de buques sancionados y el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington tendrá “control total” sobre la venta del petróleo venezolano podrían dejar a Cuba en una situación límite.

Trump afirmó que el gobierno de la isla está “a punto de caer” sin el “petróleo venezolano”, mientras el Ejecutivo cubano respondió que los cubanos están “dispuestos” a dar sus vidas.