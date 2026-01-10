Buque petrolero mexicano arriba a Cuba mientras persisten los apagones

Vídeos relacionados:
El buque petrolero Ocean Mariner arribó este viernes a la bahía de La Habana con cerca de 86,000 barriles de combustible procedentes de México, en un envío destinado a aliviar los prolongados apagones que sufre la isla.
Según confirmaron a EFE fuentes del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, la nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital cubana tras haber salido el mes anterior del complejo Pajaritos de la estatal Pemex, en el sur de México.
Los barriles comenzaron a descargarse desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, ubicada en el municipio habanero de Regla, en la capital cubana.
El Ocean Mariner es una de dos embarcaciones —junto con el Eugenia Gas— que han salido en semanas recientes desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que México ha realizado a Cuba en años recientes, de acuerdo con el reporte.
La llegada ocurre en un momento crítico: amplias zonas del país registran cortes eléctricos de 20 o más horas diarias, en medio de la incertidumbre sobre si Venezuela podrá mantenerse como principal proveedor de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.,
Cuba arrastra una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por averías frecuentes en centrales obsoletas y la falta de divisas para comprar el combustible requerido.
En 12 meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.
En términos de volumen, EFE precisa que los 80,000 barriles enviados por Pemex equivalen a algo más del déficit de crudo de un día.
Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles diarios para sus requerimientos energéticos básicos, de los cuales unos 40,000 provienen de producción nacional.
Según datos oficiales citados (ONEI), el 60% del combustible consumido en la isla es importado y, del total requerido, el 65% se destina a alimentar las termoeléctricas.
El reporte añade que estudios independientes estiman que cerca de la mitad de las necesidades de combustible cubanas se cubrían con importaciones de Venezuela, México y, en menor medida, Rusia.
Ese análisis sostiene que Venezuela aportó en años recientes alrededor de 50,000 barriles diarios, pero desde 2024 el promedio habría descendido a entre 10,000 y 30,000, datos que ni Caracas ni La Habana hacen públicos.
Las intercepciones estadounidenses de buques sancionados y el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington tendrá “control total” sobre la venta del petróleo venezolano podrían dejar a Cuba en una situación límite.
Trump afirmó que el gobierno de la isla está “a punto de caer” sin el “petróleo venezolano”, mientras el Ejecutivo cubano respondió que los cubanos están “dispuestos” a dar sus vidas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el envío de petróleo desde México
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué México está enviando petróleo a Cuba?
México ha intensificado el envío de petróleo a Cuba como parte de una ayuda humanitaria, según el gobierno mexicano, aunque críticos y analistas señalan que se trata de subsidios políticos al régimen cubano. Los envíos buscan aliviar la crisis energética de la isla, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis energética debido a averías en sus centrales eléctricas obsoletas y la falta de divisas para comprar combustible. El país ha sufrido múltiples colapsos en su sistema eléctrico y depende en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas.
¿Qué impacto tiene la captura de Nicolás Maduro en el suministro de petróleo a Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha reducido drásticamente el suministro de petróleo venezolano a Cuba, que era uno de sus principales proveedores. Esta situación ha exacerbado la crisis energética en la isla, generando incertidumbre sobre el mantenimiento de los suministros futuros.
¿Cuánto petróleo necesita Cuba diariamente y cómo se cubren estas necesidades?
Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles de petróleo diarios para sus requerimientos energéticos básicos. De estos, aproximadamente 40,000 barriles provienen de la producción nacional, mientras que el resto debe ser importado, principalmente desde México, Venezuela y Rusia.
¿Cómo afecta la política de Estados Unidos sobre Venezuela a la situación energética en Cuba?
Las sanciones y bloqueos de Estados Unidos a embarcaciones vinculadas con Venezuela han agravado la crisis energética en Cuba. La interrupción de suministros venezolanos, que alguna vez cubrieron gran parte del déficit energético cubano, ha dejado a la isla en una situación de mayor vulnerabilidad y dependencia de otros aliados como México.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.