Rodolfo Faxas regresaría a Cuba si pudiera vivir de su arte: "La energía que me da no me la ha dado ningún lugar"

El actor cubano Rodolfo Rodríguez Faxas, radicado en Miami desde hace más de seis años, habló sobre su profundo amor por Cuba y la nostalgia que siente por su tierra natal.

"La energía que a mí me da Cuba no me la ha dado ningún lugar todavía", expresó en una entrevista con "La familia cubana".

En un relato emotivo y sincero, el artista explicó que su vínculo con la Isla es tan fuerte que al pensar en regresar, su decisión depende únicamente de poder vivir dignamente de su arte, algo que hoy no le es posible en Cuba.

Nacido en Cojímar, Faxas recordó con cariño su barrio y cómo cada visita le permite reconectar con recuerdos de infancia y juventud.

"El feeling de un pueblo como Cojímar. (...) Cada vez que voy allá, yo camino descalzo por las rocas. Me duele un montón. Y cada dolor me saca una risa", dijo, subrayando el contraste entre su vida actual en Estados Unidos y la energía vital que experimenta en su patria.

El actor recordó que en Cuba logró hacer lo que le gusta, logró cierto éxito y era feliz cuando la gente lo reconocía en la calle por su trabajo.

Antes de emigrar, se destacó en Cuba por su trabajo actoral en producciones como "Polvo en el viento", donde interpretó el rol protagónico, y en proyectos como "Los Heraldos Negros", la obra de teatro "Con palabras propias" y la película "El cuerno de la abundancia".

Faxas reveló que decidió irse no por cuestiones económicas ni políticas, sino como consecuencia de un divorcio traumático.

En Estados Unidos, tuvo que reconstruir su vida desde cero, dedicándose a diversos oficios ajenos a la actuación, como jardinería, construcción, montaje de cocinas y ventas de automóviles.

La distancia de su país y de su arte lo llevó a momentos de soledad extrema; incluso confesó en "La familia cubana" que llegó a pensar en quitarse la vida mientras lidiaba con la incertidumbre de vivir solo en un lugar tan ajeno como Michigan.

No obstante, Faxas nunca abandonó por completo la actuación.

En 2024 participó en la serie "Crimen en Miami" de la plataforma PRONYR TV, que le permitió retomar su carrera y reconectarse con la comunidad artística cubana en el exilio.

En la producción, participó junto a otros actores cubanos y logró mantener su presencia en el mundo audiovisual, demostrando resiliencia y pasión por su oficio.

Hoy, además de su vida artística, ha encontrado estabilidad económica junto a su esposa, la modelo Sol Rodríguez, con quien dirige un concesionario de automóviles en Miami.

Sin embargo, su corazón sigue anclado a Cuba: "Si de momento, ahora mismo, Cuba cambiara… Yo no lo pienso más. Te lo juro. Me duele, me duele por todo", afirmó.

La historia de Rodolfo Faxas refleja la experiencia de muchos artistas cubanos que han debido emigrar y reinventarse, pero que aún mantienen un vínculo emocional profundo con su país.

Entre el dolor de la separación y la satisfacción de reconectar con su pasión, su vida se presenta como un ejemplo de resiliencia, amor por su cultura y compromiso con su carrera, mostrando que la identidad y la creatividad pueden sobrevivir a la distancia.