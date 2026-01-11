EE.UU. aumenta alerta sobre Venezuela: Milicias chavistas revisan vehículos en busca de estadounidenses

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos lanzó este 10 de enero alertó a sus ciudadanos que grupos armados afines al régimen están instalando retenes en carreteras y revisando vehículos en busca de ciudadanos estadounidenses o señales de vínculo con Washington. Esto en medio de las repercusiones tras la captura de Nicolás Maduro y en un clima de abierta confrontación internacional.
Según la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado, los llamados colectivos —milicias civiles que operan con tolerancia o respaldo oficial— estarían controlando puntos de tránsito y realizando inspecciones arbitrarias.
Para Washington, esta práctica eleva el riesgo de detenciones injustificadas y persecución política, en un país donde no existen garantías mínimas para extranjeros considerados “enemigos” del poder.
La advertencia mantiene a Venezuela en el Nivel 4, el más alto del sistema estadounidense: “No viajar”. Las autoridades recomiendan a todos los ciudadanos de EE.UU. abandonar el país de inmediato, ahora que algunos vuelos internacionales han sido reanudados, aunque con disponibilidad limitada.
Desde marzo de 2019, Washington retiró a todo su personal diplomático de Caracas y suspendió los servicios consulares. Esto significa que cualquier estadounidense detenido o retenido en Venezuela queda, en la práctica, a merced de un sistema judicial señalado reiteradamente por su uso político y por denuncias de tortura y tratos crueles durante la detención.
La alerta también describe un país golpeado por apagones constantes, fallas de servicios básicos y una infraestructura colapsada, elementos que agravan el control social y la tensión política.
La captura de Maduro por Estados Unidos, ocurrida el pasado sábado 3 de enero, ha sacudido la correlación de fuerzas internas y ha llevado al chavismo a apoyarse aún más en estructuras parapoliciales y milicias civiles para sostener el control del país. En ese contexto, cualquier persona percibida como cercana a Estados Unidos se convierte en un objetivo potencial.
¿Por qué Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Venezuela?
Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad debido a que milicias armadas leales al régimen venezolano están revisando vehículos en busca de ciudadanos estadounidenses. Esto ocurre en un contexto de alta tensión política tras la captura de Nicolás Maduro y la falta de garantías mínimas de seguridad para los extranjeros que son vistos como "enemigos" del poder en Venezuela.
¿Cuál es el nivel de alerta de viaje para Venezuela según el Departamento de Estado de EE.UU.?
El Departamento de Estado de EE.UU. ha clasificado a Venezuela en el Nivel 4 de alerta de viaje, el más alto, recomendando no viajar al país. La situación en Venezuela es considerada una de las más peligrosas del mundo, con riesgo de detenciones arbitrarias, torturas, y violencia generalizada.
¿Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en Venezuela?
Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país inmediatamente. A pesar de que algunos vuelos internacionales han sido reanudados, estos son limitados, y es crucial salir del país para evitar riesgos asociados con la situación política y de seguridad actual.
¿Cuál es el estado actual de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela?
Las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela están en proceso de evaluación para una posible normalización. Aunque hay tensiones debido a la reciente captura de Nicolás Maduro, ambos países han iniciado contactos para restablecer misiones consulares y mejorar las relaciones diplomáticas.
