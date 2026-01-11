Corte federal podría salvar el parole de reunificación familiar

Vídeos relacionados:

Una jueza federal en Boston adelantó este viernes que se dispone a bloquear temporalmente el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al parole de reunificación familiar (PRF), un programa que otorga protección legal a más de 10.000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

La magistrada Indira Talwani informó durante una audiencia en Boston que planea emitir una orden este lunes, aunque sin precisar cuándo, según confirmó Telemundo 51.

Los beneficiarios señalados provienen de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y —según lo expuesto— muchos temen perder el 14 de enero esa protección, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la cancelara a finales del año pasado.

"Esto no es el parole de el programa del programa para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Estamos hablando del parole de reunificación familiar. Este parol de reunificación familiar lo metieron en esta demanda, que era la demanda del parole original de Biden, y la jueza acaba de decir que ella va a impedir de que el presidente Trump pueda eliminar a el estatus de estas personas", explicó el periodista Mario J. Pentón.

El caso fue impulsado por cinco demandantes, pero sus abogados buscan que el fallo se aplique a todos los participantes del programa.

“El Gobierno, tras haber invitado a la gente a solicitarla, ahora está poniendo trampas entre esas personas y la green card”, dijo Justin Cox, abogado del Justice Action Center.

En su moción, los demandantes alegaron que, aunque el estatus era temporal, no llegaron “temporalmente”, sino para iniciar una nueva vida en Estados Unidos: sostienen que desde su llegada obtuvieron permisos de empleo y matricularon a sus hijos en escuelas.

El abogado de los demandantes calificó la medida de gobierno de Estados Unidos como escandalosa y dijo que el 30 % de los migrantes afectados eran niños, muchos de los cuales serían expulsados de las escuelas.

Según lo discutido en audiencia, el Gobierno sostiene que DHS tiene amplia discreción para rescindir estos paroles.

El DHS defendió la terminación del programa como parte de su política migratoria y de seguridad, en el marco de los esfuerzos de la administración Trump por revertir programas de parole de la era Biden.

El Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) creado en 2007 bajo la administración de George W Bush (2001-2009), permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos.

Ello permitía a familiares con peticiones aprobadas ingresar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste Cubano.