Corte federal podría salvar el parole de reunificación familiar

Vídeos relacionados:
Una jueza federal en Boston adelantó este viernes que se dispone a bloquear temporalmente el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al parole de reunificación familiar (PRF), un programa que otorga protección legal a más de 10.000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
La magistrada Indira Talwani informó durante una audiencia en Boston que planea emitir una orden este lunes, aunque sin precisar cuándo, según confirmó Telemundo 51.
Los beneficiarios señalados provienen de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y —según lo expuesto— muchos temen perder el 14 de enero esa protección, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la cancelara a finales del año pasado.
"Esto no es el parole de el programa del programa para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Estamos hablando del parole de reunificación familiar. Este parol de reunificación familiar lo metieron en esta demanda, que era la demanda del parole original de Biden, y la jueza acaba de decir que ella va a impedir de que el presidente Trump pueda eliminar a el estatus de estas personas", explicó el periodista Mario J. Pentón.
El caso fue impulsado por cinco demandantes, pero sus abogados buscan que el fallo se aplique a todos los participantes del programa.
“El Gobierno, tras haber invitado a la gente a solicitarla, ahora está poniendo trampas entre esas personas y la green card”, dijo Justin Cox, abogado del Justice Action Center.
Lo más leído hoy:
En su moción, los demandantes alegaron que, aunque el estatus era temporal, no llegaron “temporalmente”, sino para iniciar una nueva vida en Estados Unidos: sostienen que desde su llegada obtuvieron permisos de empleo y matricularon a sus hijos en escuelas.
El abogado de los demandantes calificó la medida de gobierno de Estados Unidos como escandalosa y dijo que el 30 % de los migrantes afectados eran niños, muchos de los cuales serían expulsados de las escuelas.
Según lo discutido en audiencia, el Gobierno sostiene que DHS tiene amplia discreción para rescindir estos paroles.
El DHS defendió la terminación del programa como parte de su política migratoria y de seguridad, en el marco de los esfuerzos de la administración Trump por revertir programas de parole de la era Biden.
El Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) creado en 2007 bajo la administración de George W Bush (2001-2009), permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos.
Ello permitía a familiares con peticiones aprobadas ingresar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste Cubano.
Preguntas frecuentes sobre el parole de reunificación familiar y su situación actual
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el parole de reunificación familiar?
El parole de reunificación familiar es un programa que permite a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar un permiso de permanencia temporal para sus familiares en el extranjero. Este permiso les permite ingresar a Estados Unidos antes de que su visa esté disponible, facilitando la reunificación familiar. En el caso de Cuba, este programa ha sido fundamental para que los beneficiarios puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano una vez dentro del país.
¿Por qué se está cancelando el parole de reunificación familiar?
La administración de Donald Trump está cancelando el parole de reunificación familiar como parte de su política migratoria para restablecer un enfoque "caso por caso". El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que los programas actuales permiten la entrada de extranjeros sin verificaciones de seguridad adecuadas, representando un riesgo para la seguridad nacional. Esta medida busca poner fin al uso masivo del parole humanitario y reforzar los controles migratorios.
¿Cómo afecta la cancelación del parole a los cubanos en Estados Unidos?
Los cubanos en Estados Unidos bajo el parole de reunificación familiar podrían perder su estatus legal si no tienen un Formulario I-485 pendiente antes del 15 de diciembre de 2025. Si no presentan esta solicitud, perderán automáticamente su estatus y autorización de empleo el 14 de enero de 2026. Aunque las peticiones familiares I-130 continúan vigentes, la vía acelerada del parole desaparece, obligando a los cubanos a seguir los tiempos normales del sistema consular.
¿Qué acciones legales se están tomando contra la cancelación del parole?
Se han presentado demandas legales para bloquear la cancelación del parole, argumentando que la medida es arbitraria y viola el debido proceso. Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. ha permitido que la administración de Trump avance con la revocación del estatus legal de los beneficiarios. Las batallas legales continúan, pero las decisiones judiciales hasta ahora han favorecido la postura del gobierno de Trump.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.