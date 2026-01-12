¿Cómo se reconfigura el mapa petrolero mundial tras la caída de Maduro en Venezuela?

Vídeos relacionados:

La caída de Nicolás Maduro no solo marcó un punto de inflexión político en Venezuela. También abrió una grieta profunda en el equilibrio energético global, reordenando intereses, rutas y alianzas en un mercado donde el petróleo sigue siendo una herramienta de poder.

Con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, el destino del petróleo venezolano se ha convertido en una pieza estratégica que hoy disputan Estados Unidos, Canadá, China, India y, de manera indirecta, México.

Un análisis de Valora Analitik advierte que, aunque Washington ha dejado claro su interés en liderar la reconstrucción del sector petrolero venezolano, con inversiones estimadas en hasta 100,000 millones de dólares, otros actores no están dispuestos a esperar.

Canadá, por ejemplo, ve en este nuevo escenario una oportunidad para redirigir su petróleo pesado hacia Asia, especialmente China e India, anticipándose a un eventual retorno del crudo venezolano al mercado estadounidense.

La clave está en el tiempo. Reconstruir la devastada infraestructura petrolera de Venezuela no será rápido ni barato. Según expertos citados por el medio, ese proceso tomará años y requerirá inversiones multimillonarias, lo que abre una ventana para que productores como Canadá consoliden su presencia en mercados asiáticos.

La reciente ampliación del oleoducto Trans Mountain, que ya permite exportar cientos de miles de barriles diarios hacia la costa del Pacífico, apunta justamente en esa dirección.

Mientras tanto, Asia observa con cautela, pero también con ambición. India, que dejó de recibir crudo venezolano en 2025, ha manifestado su disposición a retomar compras si se abren opciones más allá de las empresas estadounidenses.

Para Nueva Delhi, el petróleo venezolano representa una vía para diversificar suministros y asegurar crudo pesado compatible con sus refinerías, en un contexto de creciente competencia global por la energía.

México aparece como uno de los actores más vulnerables en esta reconfiguración. Si Estados Unidos reduce la compra de crudo mexicano para dar paso al venezolano, Pemex se vería obligada a acelerar una diversificación de mercados.

Aunque existen contratos de largo plazo que amortiguan el impacto, el riesgo de perder terreno en el estratégico mercado del Golfo de México es real, especialmente si Venezuela logra recuperar capacidad exportadora.

Detrás de este tablero energético se mueve la política dura. El presidente Donald Trump no solo ha impulsado un acercamiento controlado con el sector petrolero venezolano, sino que ha dejado bajo custodia del Tesoro estadounidense los ingresos del crudo, blindándolos frente a embargos y litigios.

La medida busca estabilizar a Venezuela, reducir presiones migratorias y cortar vínculos con actores considerados hostiles por Washington.

Ese rediseño tiene consecuencias directas para Cuba. Durante años, La Habana sobrevivió gracias al petróleo venezolano. Hoy, con Maduro fuera del poder y con Trump anunciando que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, la isla queda al margen de un nuevo orden energético que se redefine sin ella.

Mientras otros países compiten por barriles y mercados, Cuba enfrenta apagones, escasez y un aislamiento cada vez más profundo.

El mapa petrolero mundial se está moviendo, y lo hace con rapidez. Venezuela vuelve al centro de la escena, no como el proveedor seguro de otros tiempos, sino como un territorio estratégico en disputa.

En ese juego de intereses, alianzas y poder, el petróleo vuelve a demostrar que no es solo energía: es política, influencia y, para muchos países de la región, una cuestión de supervivencia.