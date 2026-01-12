Johana Tablada dice que millones defenderán el régimen y cubanos reaccionan: “Hable por usted, señora”

Vídeos relacionados:

Ver más

La funcionaria del MINREX Johana Tablada aseguró este domingo que millones de cubanos están dispuestos a dar su vida por defender al régimen y los cubanos han respondido con sarcasmo.

“No hables más por nosotros, hable por usted señora, se te va a acabar la buena vida, las langostas, los camarones y el aire acondicionado, disfruta de tus últimos días de fiesta”, le ha dicho una cubana, en un comentario al post de CiberCuba que difundía la noticia.

“Lo que me maravilla de esto es que hablan por el pueblo como si no tuvieran voz, más de la mitad de cuba yo diría un 75 por ciento quiere que esa dictadura desaparezca”, aseguró otro.

Otro cubano se lo tomó con humor: “Eso es muela y ya tiene carie”.

“Qué es lo qué piensan defender 65 años de hambre y necesidad, hace muchos años que esa revolución fracasó, no se puede defender lo indefendible. Abajo la narcodictadura. Son muchos años de sufrimiento y dolor, familias separadas por una ideología fallida Abajo el comunismo”, declaró otro.

Otro pidió que “hagan primero una encuesta, para saber en verdad cuantos millones son porque no quedan muchos de esos 11 millones que había antes y los que quedan hay que ver cuántos están disponibles, ¡cuentas claras conservan amistades!, dijo otro.

Lo más leído hoy:

“¡Ella en México y los hijos en Europa! ¡¡¡¡Qué linda!!!!”, ironizó otro.

La funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada de la Torre aseguró este domingo que millones de cubanos estarían dispuestos a dar su vida por defender al régimen.

“Si 32 cubanos internacionalistas cayeron por defender a hermana Venezuela y a nuestra America en Caracas, imaginen cuántos millones estaremos dispuestos a luchar y derramar nuestra sangre por Cuba, nuestra Patria sagrada si se atreven a agredirnos”, dijo en Z.

“El mensaje de Trump embullado con las mentiras de la rata que es Rubio por Rubio está cargado de alarde, ignorancia, desprecio irrespetuoso e inútiles frases de amenaza e intimidación. ¡No más petróleo a Cuba! ¡Cero! Ha proclamado el emperador ¡Ríndanse !!”, agregó en un hilo.

La embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX ha estado activa en redes este domingo tras el ultimátum enviado por Trump al régimen.

arremetió este domingo contra el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio tras el mensaje de Trump al régimen cubano.

“Marco Rubio, el cobarde y mentiroso matón a distancia secretario de Estado, asesor de inseguridad nacional, jefe de los fondos de la USAID para operaciones de intervención y desinformación logró que Trump nos dedique su amenaza y ultimátum de domingo”, dijo Tablada, posteando unas capturas de pantalla del mensaje de Trump.

Un poco, antes la embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX, había respondido en Facebook al mensaje de Trump con las consignas habituales del régimen.

“Al leer la amenaza dominical a Cuba del jefe del cartel de matones de Estados Unidos, toca: ¡Patria o Muerte, Venceremos!”, dijo.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social este domingo , en un mensaje que dejó claro que Washington busca asfixiar al régimen tras la caída del chavismo y el fin del respaldo venezolano.

Trump recomendó incluso a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.