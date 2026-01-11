Carlos Giménez se emociona con Trump: “Va por la tierra que me vio nacer”

Vídeos relacionados:
El congresista Carlos Giménez se emocionó con el ultimátum dado por el presidente Trump al régimen cubano
“El presidente Trump está comprometido con la causa de la libertad de #Cuba. Primero fue por Venezuela y ahora va por la tierra que me vio nacer”, dijo en X
“Me expulsaron de Cuba apenas siendo un niño. Miami nos recibió con los brazos abiertos y ahora represento a mi comunidad en el Congreso. Este hemisferio tiene que ser el hemisferio de la libertad. ¡Estaremos eternamente agradecidos con el presidente Trump!”, agregó.
Más temprano, Giménez celebró los logros recientes de cubanoamericanos en EE. UU.
“¡Los cubanoamericanos Estamos tomando el control y estamos orgullosos!”, dijo Giménez en X.
Giménez enumeró algunos de estos logros, como que el éxito en el Futbol Universitario de “la Universidad de Miami liderada por el mejor del país: el entrenador cubanoamericano Mario Cristóbal”.
También, el Trofeo Heisman otorgado recientemente a el mariscal de campo estrella cubano-estadounidense Fernando Mendoza.
“¡El Secretario de Estado Marco Rubio domina el escenario mundial! ¡El presidente Trump apoya a nuestra comunidad más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos!”, añadió el congresista.
“¡Somos incansables porque nuestras familias nos lo inculcaron! ¡El fracaso NO es una opción! ¡Seguimos!”, concluyó.
Este domingo el presidente estadounidense Donald Trump reeditó en su red social un mensaje de un usuario que fantaseaba con ver a Marco Rubio como “presidente de Cuba” tras un eventual colapso del régimen, acompañándolo con la frase: “¡Me suena bien!”.
Ese simple gesto, en medio de la escalada contra La Habana después de la captura de Maduro y del anuncio de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, disparó las especulaciones en redes y foros del exilio sobre una eventual transición tutelada desde Washington en la que Rubio jugaría un rol central.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Carlos Giménez y las acciones de Trump hacia Cuba y Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué dijo Carlos Giménez sobre la postura de Trump hacia Cuba?
Carlos Giménez destacó que el presidente Trump está comprometido con la causa de la libertad en Cuba. Giménez agradeció a Trump por su apoyo a la comunidad cubanoamericana y afirmó que este compromiso es mayor que el de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos.
¿Cómo reaccionó Carlos Giménez a la captura de Nicolás Maduro?
Carlos Giménez calificó la captura de Nicolás Maduro como un hecho histórico para el hemisferio. Comparó la acción con la caída del Muro de Berlín y afirmó que el mundo es ahora un lugar más seguro gracias a esta operación. También expresó que los días del régimen cubano de influir en Venezuela han terminado.
¿Cuál es la visión de Carlos Giménez sobre la influencia cubana en América Latina?
Carlos Giménez sostiene que la influencia de los regímenes autoritarios, incluido el cubano, debe ser confrontada como parte de la política exterior de Washington. Ha mencionado que el cambio en el poder venezolano podría debilitar la presencia de La Habana en Caracas, donde Cuba ha tenido un rol político, militar y económico durante décadas.
¿Qué especulaciones han surgido sobre el futuro político de Cuba tras las acciones de EE. UU.?
Tras las acciones de EE. UU. y la captura de Nicolás Maduro, se han generado especulaciones sobre una posible transición política en Cuba. Un debate se ha centrado en la posibilidad de que Marco Rubio se convierta en presidente de Cuba, aunque actualmente esto parece más un recurso retórico que un plan real debido a las restricciones constitucionales cubanas.
