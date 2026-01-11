Tablada asegura que millones de cubanos estarían dispuestos a dar su vida por defender al régimen

Vídeos relacionados:
La funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada de la Torre aseguró este domingo que millones de cubanos estarían dispuestos a dar su vida por defender al régimen.
“Si 32 cubanos internacionalistas cayeron por defender a hermana Venezuela y a nuestra America en Caracas, imaginen cuántos millones estaremos dispuestos a luchar y derramar nuestra sangre por Cuba, nuestra Patria sagrada si se atreven a agredirnos”, dijo en Z.
“El mensaje de Trump embullado con las mentiras de la rata que es Rubio por Rubio está cargado de alarde, ignorancia, desprecio irrespetuoso e inútiles frases de amenaza e intimidación. ¡No más petróleo a Cuba! ¡Cero! Ha proclamado el emperador ¡Ríndanse !!”, agregó en un hilo.
La embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX ha estado activa en redes este domingo tras el ultimátum enviado por Trump al régimen.
arremetió este domingo contra el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio tras el mensaje de Trump al régimen cubano.
“Marco Rubio, el cobarde y mentiroso matón a distancia secretario de Estado, asesor de inseguridad nacional, jefe de los fondos de la USAID para operaciones de intervención y desinformación logró que Trump nos dedique su amenaza y ultimátum de domingo”, dijo Tablada, posteando unas capturas de pantalla del mensaje de Trump.
Un poco, antes la embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX, había respondido en Facebook al mensaje de Trump con las consignas habituales del régimen.
“Al leer la amenaza dominical a Cuba del jefe del cartel de matones de Estados Unidos, toca: ¡Patria o Muerte, Venceremos!”, dijo.
“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social este domingo , en un mensaje que dejó claro que Washington busca asfixiar al régimen tras la caída del chavismo y el fin del respaldo venezolano.
Trump recomendó incluso a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en lo que muchos interpretan como un ultimátum sin precedentes.
