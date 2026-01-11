CiberCuba comparte meme de Trump mirando la Plaza de la Revolución y estalla en redes

Vídeos relacionados:

Un gesto aparentemente trivial de Donald Trump terminó convertido en combustible para la imaginación política de miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

CiberCuba tomó un video reciente del presidente estadounidense y lo transformó en un meme que, en pocas horas, se volvió viral y desató una avalancha de reacciones cargadas de ironía, esperanza, fervor político y también rechazo.

El material original muestra a Trump interrumpiendo por unos segundos una reunión clave sobre petróleo en la Casa Blanca el pasado viernes.

Mientras conversaba con casi dos decenas de altos ejecutivos del sector energético, reunidos para discutir inversiones millonarias vinculadas al crudo venezolano, el presidente se levantó de la mesa, caminó hasta una ventana y se puso a observar las obras de su nuevo salón de baile. “Qué vista, esta es la puerta del salón de baile”, comentó, antes de regresar a su asiento entre risas incómodas.

La escena, difundida por medios internacionales, reavivó críticas sobre lo que muchos consideran una obsesión personal de Trump con ese proyecto privado, pensado para grandes recepciones, cenas de gala e incluso futuras tomas de posesión, con cristales blindados y un techo a prueba de drones.

En su reconversión, CiberCuba le dio un giro completamente distinto al momento. En lugar de mostrar a Trump mirando su salón de baile, el meme lo presenta asomándose a la ventana desde la cual se ve la Plaza de la Revolución, en La Habana, con una gigantesca imagen suya ocupando el lugar donde hoy domina la silueta del Che Guevara. El contraste fue suficiente para tocar fibras profundas en una audiencia marcada por décadas de frustración política, exilio y deseos de cambio.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en Instagram. Para muchos usuarios, el meme se leyó como una fantasía de liberación. “Vamos Cuba, te queremos libre”, escribió una internauta, mientras otros hablaban de “la ley de la atracción”, de un futuro en el que “Dios bendiga a Cuba y al presidente Trump”, o simplemente celebraban lo “bueno que se está poniendo esto”.

No faltaron los comentarios que imaginaban un giro radical del poder en la isla ni los llamados a compartir la imagen “para que Trump la vea”.

Pero el meme también abrió espacio para la polémica. Algunos usuarios cuestionaron la ingenuidad de quienes celebraban la imagen, advirtieron que “la vía Trump nunca traerá nada bueno a un país” o calificaron la escena de “estupidez”. Hubo incluso quienes denunciaron el entusiasmo como “vendepatria”, recordando que ningún cambio real puede venir impuesto desde fuera.

Más allá del humor y la exageración, el fenómeno revela algo más profundo. Un simple montaje visual fue capaz de condensar deseos, miedos, odios y esperanzas acumuladas durante años en la diáspora cubana y entre quienes aún viven en la isla. En ese espejo distorsionado que es el meme, Trump no es solo Trump: es símbolo, provocación y, para algunos, una fantasía de ruptura con un sistema que muchos consideran agotado.