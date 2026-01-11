¿Qué dice la orden de la jueza que bloqueó temporalmente la cancelación del parole de reunificación familiar?

Recibimiento a una familia en Estados Unidos (Imagen de Referencia).

Una jueza federal en Estados Unidos detuvo de manera temporal la cancelación masiva del parole de reunificación familiar impulsada por la administración de Donald Trump. La orden judicial, firmada el 10 de enero, ofrece un respiro momentáneo a quienes estaban a punto de perder su estatus legal y quedar expuestos a la deportación.

La jueza Indira Talwani, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, concedió una suspensión de 14 días a la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ponía fin de forma anticipada al Programa de Reunificación Familiar (FRP).

Jueza Indira Talwani

La medida afecta a migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador que ya habían sido admitidos en Estados Unidos bajo este mecanismo y contaban con autorización de trabajo mientras esperaban la residencia permanente.

El punto central de la decisión judicial no fue ideológico, sino procesal y humano, cuando se determinó que el gobierno no notificó de manera individual y adecuada a las personas afectadas.

Talwani fue tajante al afirmar que publicar un aviso general en el Registro Federal no equivale a una “notificación escrita” directa al migrante, como exigen las propias regulaciones del DHS.

Para muchos beneficiarios del parole, esa falta de aviso significaba despertarse un día con la amenaza inmediata de quedar en estatus irregular, sin tiempo real para reaccionar.

En su orden, la jueza advirtió que revocar el parole sin notificación adecuada podría causar un “daño irreparable”, implicando la obligación del migrante a salir del país o el riesgo de acumular presencia ilegal, lo que puede cerrarles para siempre la puerta a la residencia permanente y, en el futuro, a la ciudadanía estadounidense.

Captura de X/The Washington Times

La política suspendida había sido anunciada por el DHS en diciembre, bajo el argumento de que los programas de reunificación presentaban “brechas de seguridad” que podrían ser aprovechadas por actores fraudulentos.

Según la propia agencia, quienes no tuvieran una solicitud de residencia pendiente perderían su estatus legal el 14 de enero. Organizaciones y abogados migratorios estimaron que más de 10,000 personas resultarían afectadas, entre ellas miles de niños.

La decisión de Talwani no cancela definitivamente la política de Trump, pero sí obliga al gobierno a frenar la revocación automática del parole mientras continúan los procesos judiciales.

En los próximos días, el DHS deberá entregar el expediente administrativo del caso y presentar sus argumentos ante la corte, mientras los demandantes intentan lograr una suspensión más prolongada o una orden judicial permanente.