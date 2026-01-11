UNE pronostica una afectación eléctrica de casi 1,700 MW que anuncia otra jornada a oscuras en Cuba

Vídeos relacionados:
El déficit de generación eléctrica en Cuba alcanzó los 1,760 MW en la hora pico del sábado y podría situarse este domingo en hasta 1,685 MW, confirmó el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE).
El servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del día anterior y continuó con interrupciones en la madrugada.
La máxima afectación por déficit de capacidad de generación se produjo a las 18:30 horas, cuando faltaron 1,760 MW para cubrir la demanda.
A las 06:00 horas de este domingo, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,495 MW frente a una demanda de 2,010 MW, lo que provocó una afectación de 547 MW.
Para el horario del mediodía se estima un déficit mayor, con apagones que podrían alcanzar los 850 MW.
Entre las principales incidencias figuran averías en cinco unidades termoeléctricas: las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica (CTE) de Mariel, la unidad 6 de la CTE de Nuevitas, la unidad 2 de la CTE de Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.
A ello se suman trabajos de mantenimiento en la unidad 2 de la CTE de Santa Cruz del Norte y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
Las limitaciones en la generación térmica mantienen fuera de servicio 537 MW.
Sin embargo, el mayor impacto sigue estando en la generación distribuida por falta de combustible y lubricantes: 96 centrales están paralizadas, lo que representa 884 MW, además de otros 153 MW indisponibles por escasez de lubricante, para un total de 1.037 MW afectados por esta causa.
La UNE informó que los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 3,207 MWh durante la jornada, con una potencia máxima de 617 MW en el horario del mediodía, un alivio parcial que no logra compensar las carencias estructurales del sistema.
Aunque inicialmente el parte se refirió a la incorporación de la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez (Mariel), con 50 MW, para el horario pico de la noche, la UNE señaló poco después que ya se encontraba en línea.
Con ese aporte, la disponibilidad estimada sería de 1,545 MW frente a una demanda máxima de 3,200 MW, lo que dejaría un déficit de 1,655 MW y una afectación prevista de hasta 1,685 MW.
En La Habana, la Empresa Eléctrica informó a través de su perfil en Facebook que el servicio se vio afectado desde las 04:58 horas del sábado, con una máxima interrupción de 215 MW a las 18:30.
La afectación fue restablecida a las 21:35 y, según la entidad, durante la madrugada no se produjeron apagones ni existía déficit al cierre de la nota, aunque advirtió que futuras afectaciones dependerán de la situación general del SEN.
Cuba ha dependido durante décadas del crudo venezolano tanto para consumo interno como para alimentar sus plantas termoeléctricas, y aunque esa dependencia ha disminuido con la entrada de otros proveedores como México, la reciente captura de Nicolás Maduro y el anuncio de que no habrá más petróleo ni dinero desde Caracas implica una interrupción súbita de una de las arterias energéticas más importantes de la isla.
Esta decisión, anunciada por parte de la administración de Donald Trump, agrava una crisis ya marcada por falta de combustible, apagones prolongados y escasez de divisas para comprar crudo en el mercado internacional.
A ello se suma el deterioro de la red eléctrica y el envejecimiento de las plantas generadoras.
