Gobiernos latinoamericanos rechazan decreto de Xiomara Castro y reconocen a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Ocho países de América Latina y el Caribe rechazaron este sábado el decreto de la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general de votos en Honduras y reafirmaron el reconocimiento de Nasry Asfura como presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre.

En un comunicado conjunto divulgado el 10 de enero, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana expresaron su “firme rechazo” al decreto sancionado por Castro, al considerar que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta la institucionalidad democrática del país.

X/Cancillería Perú

Los Estados firmantes repudiaron además las acciones de violencia contra miembros de la oposición registradas el jueves pasado y condenaron cualquier acto de violencia política destinado a alterar el resultado expresado en las urnas.

En ese sentido, reafirmaron el reconocimiento de la proclama emitida por el órgano electoral competente, que declaró a Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional.

El comunicado subraya que dichos observadores confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el 30 de noviembre.

Asimismo, los gobiernos instaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, al tiempo que manifestaron su confianza en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia.

El pronunciamiento regional se produce en medio de una fuerte escalada de tensiones políticas en Honduras, luego de que Castro defendiera el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados, que ordena al CNE realizar un recuento general de votos y actas.

La mandataria ha denunciado que el organismo electoral se negó a escrutar 4,774 actas, que representarían el voto de más de 1,5 millones de ciudadanos, y que dejó sin resolver 292 impugnaciones por presuntas irregularidades.

Sin embargo, con el 97 % de los votos contabilizados, el CNE mantiene a Asfura al frente con el 40,5 %, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, con el 39,1 %, separados por unos 40,000 votos.

En contraste, la candidata oficialista Rixi Moncada quedó en tercer lugar con el 19,3 %, resultado tras el cual Castro llegó a declarar “nulas” las elecciones y respaldó llamados a protestas y movilizaciones.

La crisis se ha visto agravada por episodios de violencia, incluido un ataque con un artefacto explosivo que dejó herida a la diputada opositora Gladis Aurora López en el Congreso Nacional.

Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido acelerar el conteo para reducir la incertidumbre, gobiernos como el de Estados Unidos han llamado a respetar los resultados, en tanto aliados regionales de Castro, como Venezuela y Nicaragua, han respaldado sus denuncias de fraude.