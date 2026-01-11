Trump comparte publicación de exiliada cubana que sueña con el fin de la dictadura

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a hacerse viral al compartir un mensaje de una usuaria que conecta la esperanza de una Cuba libre con la historia de su madre emigrada.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump republicó un tuit de la internauta Ana María Viso, en el que ella relata el deseo de su madre -quien salió de Cuba siendo niña- de ver el fin de la dictadura castrista, una publicación que rápidamente se viralizó.

El tuit original, publicado el 8 de enero por Viso en X, decía: "Por el bien de mi madre de 78 años (muy MAGA), que emigró de Cuba en 1960 cuando tenía 13 años, sería un sueño indescriptible que esto sucediera".

El mensaje incluye las banderas de Estados Unidos y Cuba.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

Trump, sin añadir palabras propias, marcó la publicación como respaldada, lo que elevó su visibilidad y motivó miles de interacciones y compartidos entre usuarios que apoyan un cambio de régimen en La Habana.

La viralización del mensaje ocurre en un contexto geopolítico altamente tenso entre Washington y La Habana después de la operación militar estadounidense el pasado 3 de enero en Venezuela, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y generó un reordenamiento del tablero político regional.

Desde entonces, la Administración estadounidense ha intensificado su presión política y diplomática sobre el régimen cubano, criticando su prolongada permanencia en el poder y acentuando medidas de presión económica y política.

La publicación de Trump no fue un hecho aislado.

En las últimas horas, el mandatario ha lanzado importantes mensajes dirigidos a Cuba, incluyendo el anuncio de que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" tras la caída del régimen venezolano.

En ese mismo mensaje, Trump exhortó a La Habana a buscar un acuerdo con Washington antes de que sea "demasiado tarde".

Estas acciones forman parte de una estrategia comunicativa que apoya un cambio político profundo en la Isla, y que busca instrumentalizar la presión internacional para debilitar al régimen que ha gobernado el país por más de seis décadas.

El tuit de Viso, además, toca una fibra personal y simbólica: la experiencia de las familias que salieron de Cuba tras la revolución de 1959 y que han vivido lejos de su tierra durante décadas, con la esperanza de un futuro distinto para la generación que quedó atrás, y anhelando el fin de un régimen que ha definido toda su vida y la de miles de compatriotas.

La viralización del mensaje refleja cómo estas narrativas personales conectan con amplios sectores del exilio y con quienes en Cuba desean un cambio político.

Su republicación por el presidente de Estados Unidos muestra cómo una experiencia personal de emigración puede convertirse en un símbolo más amplio de esperanza y reivindicación política, en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de La Habana parecen estar en su punto más alto en décadas.